ASTERISCOS *** AHORRADORES 

*** AHORRADORES



Si no hay cambios de última hora, el jueves, en sesión de Ayuntamiento, el alcalde Héctor López Santillana presentará un plan de ahorro y eficiencia administrativa.



*** DIFERENTES



Ojo, en el gabinete aseguran que no se trata de un plan de austeridad, como el que anunció desde la semana pasada y ayer el gobernador Miguel Márquez Márquez.



*** MISTERIO



Ayer hubo reunión del gabinete leonés y según se sabe el Alcalde les adelantó algunas de estas medidas a los directores y secretarios, pero será hasta este jueves cuando se den a conocer los detalles.

***AUSTERIDAD, BIENVENIDA



Bienvenido el discurso de austeridad que puso en la mesa el gobernador Miguel Márquez y las medidas que anunció.



* RECORTE SALARIAL, A TODOS



Lo que sigue es que el Comité de Estructuración Salarial en Guanajuato, que incluye a los Poderes Legislativo y Judicial, ‘saque las tijeras’ parejo para un recorte en serio a los niveles altos.



*BUEN MENSAJE



El Gobernador transmitió el jueves un mensaje por video para anunciar una política de austeridad, y ayer agregó como nueva medida la reducción de un 16% de su salario y un 8% en el de secretarios y subsecretarios de su gabinete. Lo anterior refleja que hay voluntad de tomar acciones, pero también evidencia que falta darles cuerpo a las propuestas.



*TOMAR EL EJEMPLO



Márquez ya dijo que les parezca o no a los otros Poderes, él tomará la medida. De cualquier manera la compartirá en el Comité de Estructuración Salarial que fija los incrementos salariales en el sector público y el ejemplo del Mandatario debería de obligar al Judicial y al Legislativo a hacer lo mismo. Y no por el monto de ahorro que pueda representar, sino por el mensaje a los ciudadanos.



*BIEN PAGADO



Aunque Miguel Márquez presume que su salario sólo en un año se tocó, la realidad es que en diversos estudios de lo que ganan los gobernadores en México, él encabezó la lista con un sueldo bruto mensual de 211 mil pesos, que menos las deducciones recibe netos 143 mil 421 pesos.



*DUPLICAR ESFUERZOS



Otra propuesta que se revivió en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) del lunes es la duplicidad que hay de funciones entre las delegaciones federales y los Gobiernos Estatales. En Guanajuato hay alrededor de 55 delegaciones y bien podría revisarse para qué están una por una.



*UNAS SÍ, ¿OTRAS?



Hay algunas que sí ejercen un presupuesto importante y tienen una atención social directa, como las del sector salud (IMSS, ISSSTE), los programas que opera Sedesol, Progresa y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero hay otras francamente limitadas en sus atribuciones y recursos.



*DIPUTADOS TAMBIÉN



Las ‘tijeras’ también tendrían que alcanzar al Congreso Local y sus 36 legisladores. El tabulador 2016 reporta que cada uno tiene una percepción bruta de 177 mil 425 y neta de 110 mil 779 pesos. Para este año el Legislativo presupuestó aplicar un incremento del 3% para los diputados y todo el personal. Pero también es evidente que hay manera de hacer esfuerzo en el gasto de celulares, gasolina y otros.



*PODER JUDICIAL



En el Poder Judicial el magistrado presidente tiene una percepción mensual neta de 137 mil 970 pesos, en tanto que para cada uno de los consejeros y también de los magistrados es de 120 mil 963 pesos. La semana pasada ya habían anunciado medidas de ajustes en los viáticos, veremos qué más pueden hacer.



*Y EL AYUNTAMIENTO



En el Ayuntamiento de León no hay un margen de bajar el salario del Alcalde, pues es ilógico que esté a la par del de un diputado local con las broncas que tiene encima. Pero sí pueden evaluar por ejemplo el pago de asesores y asistentes para los miembros del Cabildo que así lo quisieron, y sus 4 mil 500 pesotes al mes para gasolina como si anduvieran del tingo al tango.







***CUENTAS DE LA TARIFA



La Coparmex León, en voz de su capitán, Jorge Ramírez, dijo entender las justificaciones macroeconómicas que pudieron obligar al incremento en las tarifas del transporte público. Pero alzó la voz para pedir al Municipio una explicación con más detalle de cómo les salieron las cuentas para aprobar esos montos, además de exigir pronto un servicio de mucho mayor calidad.



*ENCERRONA EMPRESARIAL



Hoy tempranito los capitanes de los organismos agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), que comanda Gustavo Guraieb, tienen su primera encerrona del año para definir sus líneas estratégicos para el 2017 y presentarán propuestas en materia económica. Gustavo declaró el lunes que, para la mayoría del CCEL, el Acuerdo Nacional anunciado era pacto de papel.



***PAN, LUNES TRISTE



Las tradicionales reuniones de los lunes por la noche en el Comité Municipal del PAN pierden raiting. En una fotografía subida a Facebook del lunes pasado es notoria la pobre asistencia de los militantes. Hubo comentarios sobre la necesidad de cambiar el formato a reuniones distritales y otras ideas. En descargo de los azules hay que decir que es el único partido que mantiene acercamientos semanales.

***SEGURIDAD INTERIOR



En el periodo de sesiones que arranca el 1 de febrero en el Senado de la República, el que tendrá una chamba importante es el senador leonés por el PAN, Fernando Torres Graciano. Y es que uno de los temas prioritarios será la discusión para diseñar por vez primera una Ley de Seguridad Interior, y el aspirante a la candidatura a Gobernador en 2018 es Presidente de la Comisión de Defensa Nacional.



*FERNANDO Y MAYRA



Ayer en el Senado se acordó iniciar los trabajos de manera conjunta con la Cámara de Diputados. Ahí también tendrá chamba otra leonesa, la diputada Mayra Enríquez, que es secretaria de la Comisión de Seguridad. De lo que se trata es tener reglas para la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, y romper el incentivo de que municipios y estados se desentiendan de su responsabilidad.

La encerrona de delegados federales

Ayer, 46 delegados federales se reunieron en León. Hablaron de proteger la inversión y los programas sociales en los planes de 2017, en coordinación con el Gobierno del Estado y los 46 Ayuntamientos.



Se dio la bienvenida a los delegados del Trabajo, Jaime Kirchner; Banobras, Gerardo Zavala; Capufe, Guadalupe Sánchez, e Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Francisco Jaramillo.



El delegado de Gobernación, Javier Aguirre, pidió unidad y cuidar el uso de los recursos públicos.