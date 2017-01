¿Qué harías tú?

LOURDES CASARES DE FÉLIX Publicada el

Aproveché estos días de asueto para ir a algunos sitios de Suramérica. En algunas ciudades me brotaba el orgullo de ser mexicana y me compadecía de algunas situaciones que enfrentaban algunos países y que al parecer en el nuestro ya habíamos superado. Feliz y contenta llegué a pisar suelo mexicano, ignorando los acontecimientos recientes que han trastocado fuertemente a la ciudadanía.



Primer punto. Antes de hablar del “gasolinazo”, quisiera externar el disturbio mental que me ocasionó saber que el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, había regresado victorioso al gabinete presidencial como Secretario de Relaciones Exteriores. ¿Esta disposición obedece a complacer al señor Trump por haber mencionado que con este personaje México y EU se hubieran beneficiado? ¿Qué experiencia tiene este nuevo Secretario en materia internacional? ¿Vamos a ser súbditos de Trump? ¡Qué decepcionante decisión del Primer Mandatario!



Segundo punto. El presidente Peña Nieto informó que el aumento a la gasolina se debió a la necesidad de liberar su precio y dejar de subsidiarlo. Esto es que pagaríamos el precio del mercado sin ninguna ayuda gubernamental. Entonces, ¿por qué es ocho pesos/litro más barata la gasolina en Arizona que aquí en el país? El problema no es la liberalización del precio de la gasolina, sino los altos impuestos extraordinarios que se cobran al consumidor de los cuales son cerca de seis pesos. Este gobierno primero exprimió a la clase cautiva que está en nóminas empresariales que forzosamente se ve obligada a pagar los miles de impuestos que se les impuso sin opción a deducir, obligándoles así a bajar su estatus de vida para poder cumplir con esta disposición arbitraria e injusta para este sector. Ahora con la gasolina nadie se escapa porque además esta alza se verá reflejada en todos los productos y servicios. Con este impuesto, el Gobierno adquiere 300 mil millones de pesos que dice requerir para sus programas gubernamentales.



Cuarto punto. La ciudadanía tiene derecho a manifestar su inconformidad de una forma civilizada sin afectar los derechos de otros, como los bloqueos que impiden el paso y con vandalismos que perjudican intereses de particulares. Existen sospechas de que los actos vandálicos son ocasionados por infiltrados del gobierno para distraer el verdadero foco del asunto que es el alza de la gasolina. Las manifestaciones pacíficas son más impactantes como la que hubo de mil personas en la caseta de peaje de Camargo, que enfrentó al cuerpo antimotines de la Policía Federal con las manos en alto en señal de ausencia de armas, hincados y cantando el Himno Nacional a una sola voz, desconcertando así a las fuerzas del orden enviadas por la Federación y logrando el diálogo y acuerdos para la protesta. Así también son de reconocer las protestas pacíficas de algunos grupos de la Coordinadora Popular Leonesa.



Quinto punto. A la pregunta ¿Qué harías tú? Yo reconocería la quiebra de Pemex y eliminaría la mitad de empleados que tiene como lo haría cualquier empresa privada, aceptaría que era arbitraria en su servicio, calidad y precio, al no tener competencia alguna; haría público el engaño de que Pemex es de las y los mexicanos, ya que en realidad ha sido de la clase política y a la única que ha beneficiado.



Dejaría de endeudar a México para mantener la exagerada burocracia que tiene. Bajaría el elevado sueldo de toda la clase política para de ahí obtener los recursos que dicen se requiere para los programas gubernamentales. Revisaría la eficacia de los programas como el de Prospera y otros, de tal forma que no se fomente el paternalismo y se apoye la verdadera autonomía del individuo.



Quitaría el fuero a gobernantes para evitar el proteccionismo al robo y al saqueo de las arcas, reduciría presupuestos a partidos políticos y a la propaganda oficial. Y muchas cosas más que no alcanzaría a mencionar en este espacio. Este 2017 debe ser un año de unión ciudadana para poder enfrentar los abusos y arbitrariedades gubernamentales que dañan los derechos humanos.