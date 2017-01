Hallan a Duarte más propiedades

Publicada el

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) descubrió más propiedades del ex gobernador priísta Javier Duarte de Ochoa.



En conferencia de prensa, el mandatario veracruzano dijo que las autoridades federales localizaron mansiones y propiedades en Estados Unidos y España.



Luego de anunciar a dónde canalizará el dinero recuperado por la PGR con socios de Duarte, precisó que se encontró una casa en Tucson y en Houston en la zona de Woodland hay varias propiedades.



Una de estas propiedades recientemente encontradas es la casa en la zona más cara de Miami, Florida, valuada en 2 millones de dólares.



Explicó que el valor de estas propiedades llega a los 440 millones de pesos, sin considerar las casas de menor valor ubicadas en Woodland en Texas.



A esto se suma un departamento en Madrid, España, cuyo valor ronda los 4 millones de euros, y varios centenarios hallados junto con cajas fuertes en una casa de la colonia Del Valle en la Ciudad de México.



En este caso, Yunes Linares precisó que la PGR continúa con las investigaciones y aún no se cuantifica la suma hallada en esa propiedad.



En cualquier caso, el mandatario estatal explicó que se venderán los bienes y será la PGR la encargada de hacerlo para después entregar el recurso al gobierno del estado.



Recordó que entre las propiedades recuperadas se encuentra el rancho Las Mesas que fue donando al gobierno del estado por uno de los prestanombres de Javier Duarte de Ochoa, Juan José Janeiro Rodríguez.



La propiedad del rancho Las Mesas en Valle de Bravo que tiene tres dueños es recuperada por la PGR y ha ofrecido al gobierno del estado hacerse cargo de la seguridad del rancho.



No obstante, indicó que por cuestiones de recursos que se necesitan para su mantenimiento y protección es mejor que sea resguardado por la PGR hasta que sea devuelto en su totalidad al gobierno de Veracruz.



"Sin que se enterará (Javier Duarte) logramos que uno de sus cómplices donará la tercera parte del rancho y que está donación se efectuara a partir del 1 de diciembre".