Se queda UAEM sin dinero para salarios

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, comunicó a los trabajadores administrativos, académicos y de confianza que no recibirán la segunda parte del aguinaldo y tampoco la primera catorcena de enero debido a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha realizado las transferencias correspondientes al subsidio extraordinario comprometido el 22 de diciembre pasado.



“Asimismo hago de su conocimiento que, de manera atípica, no nos han radicado el recurso de la primera ministración de la presente anualidad, por lo cual no se podrá pagar el miércoles 11 de enero de 2017 la primera catorcena”, expuso el rector en una carta divulgada por los trabajadores universitarios.



La falta de pago es consecuencia de una severa crisis financiera que atraviesa la Universidad, cuyos maestros y trabajadores administrativos mantienen la advertencia de emplazar a huelga en caso de que se incumpla con el pago de los salarios de la plantilla que suma alrededor de 3 mil 500 empleados.



En la carta, el rector expone que en relación al subsidio ordinario, la primera ministración normalmente se ha recibido a más tardar durante los primeros cinco días del mes de enero de cada año, lo cual no ha sucedido en esta ocasión.



“Las autoridades federales nos han manifestado el día de hoy que en cuanto dispongan de la suficiencia presupuestal, harán la transferencia respectiva, con lo cual se atenderán los compromisos laborales”, cita.



Vera Jiménez argumentó que las gestiones se realizaron en tiempo y forma ante la subsecretaría de Educación Superior, con la cual mantiene comunicación permanente.



Además, indicó que también mantiene comunicación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y otros rectores de universidades públicas estatales a fin de encontrar una solución a esta problemática que muestra la gravedad de la crisis por la que actualmente atraviesa México.



“Lamento profundamente que el día 11 de enero no sea posible pagar la primera catorcena del año, situación que espero se resuelva a la brevedad posible, tal como me han informado las autoridades de la Secretaría de Educación Pública”, concluyó el rector.