¿Cuánto abarca el imperio de Trump?

AP | BERNARD CONDON / NUEVA YORK Publicada el

Donald Trump dice que sus negocios son "grandiosos" y que hay que creerle cuando lo afirma. Lo poco que se sabe de ellos revela que constituyen una madeja compleja y oscura con intereses en todo el mundo.

Trump tiene participación en 500 empresas de una veintena de países.

El presidente electo difundió en mayo una lista de sus empresas de 104 páginas que ofrecía muy pocos detalles acerca de las deudas de cada una de ellas, las ganancias que generan o sus fines.

Esos detalles son relevantes porque expertos en ética dicen que Trump podría sentirse tentado de ajustar las normas, los impuestos y la política exterior del país para beneficiarse él mismo o a sus socios comerciales. Otros gobiernos podrían tratar de influenciarlo favoreciendo o perjudicando los negocios que pueda tener en esos países.

Trump ha dicho que se alejará totalmente de sus negocios y los dejará en manos de sus hijos Donald Jr., de 39 años, y Eric, de 33, y de sus ejecutivos.

Nunca un presidente estadounidense llegó a la Casa Blanca con tantos intereses económicos, diseminados en tantos países, y dando a conocer tan poco acerca de ellos.

De todos modos, se sabe bastante de su empresa matriz, la Trump Organization.

— Trump tiene muchos intereses en el exterior, pero pocas propiedades. Desde que cerró casi todo lo que tenía en la década de 1990 como consecuencia de su fallida incursión en el mundo de los casinos, que lo dejó muy endeudado, ha preferido cuidar el dinero y sellar acuerdos en los que explota su nombre.

— No todos los edificios que llevan su nombre son suyos. Los departamentos de muchos edificios residenciales llamados Trump fueron vendidos hace tiempo, incluso en la Trump Tower de la Quinta Avenida de Nueva York, donde vive y por cuyo lobby dorado han desfilado todos los aspirantes a integrar su gabinete.

— Ivanka, su hija de 35 años, es vicepresidente ejecutiva de la Trump Organization y también tiene empresas propias que venden ropa y joyas. Su esposo Jared Kushner es el director ejecutivo de la compañía de bienes raíces de su familia, pero dijo que va a dejar ese cargo y vender algunas de sus propiedades tras ser designado asesor de Trump en la Casa Blanca.

Vistazo al patrimonio de Trump:

AFUERA

Numerosos edificios llevan el nombre de Trump, desde Corea del Sur y las Filipinas hasta Uruguay y Turquía.

En Indonesia hizo un arreglo para ceder su nombre y servicios administrativos a un resort y un edificio residencial en Bali, propiedad de MNC, una compañía de bienes raíces manejada por un empresario muy activo en la política, Hary Tanoesoedibjo. En el informe de sus bienes de mayo, Trump dijo que había ganado entre uno y cinco millones de dólares en 17 meses en ese negocio y que tenía acuerdos similares en Turquía, Panamá, las Filipinas y la India.

Su socio en las Filipinas, E.B. Antonio, fue designado recientemente "enviado especial" de su país a Estados Unidos.

Trump fue criticado después de que el diario Economic Times de la India informó que, luego de ser elegido presidente, Trump recibió en la Trump Tower a socios comerciales indios.

Antes de las elecciones la Trump Organization dijo que se proponía seguir haciendo negocios nuevos en otros países. Pero en las últimas semanas se ha hablado de que está desprendiéndose de muchos intereses en medio de fuertes presiones para que Trump deje de lado todos sus negocios antes de asumir la presidencia.

El abogado de Trump Alan Garten dijo este mes que había charlas "exploratorias" en torno a un posible proyecto en Pune, India, y a una de cinco torres para oficinas a construirse en Buenos Aires. La iniciativa de la capital argentina recibió mucha atención porque medios locales aseguraron que Trump trató de acelerar la entrega de permisos cuando el presidente argentino Mauricio Macri lo llamó para felicitarlo por su victoria. Un vocero de Macri negó que se haya tocado el tema durante la conversación.

La Trump Organization suspendió acuerdos de explotación de imagen en hoteles de Brasil, Azerbaiyán y Georgia.

La declaración de impuestos de Trump podría arrojar más luz acerca de sus intereses en el exterior, pero el magnate no la dio a conocer durante la campaña. Como presidente, no está obligado a dar detalles de sus finanzas personales hasta el segundo año de su mandato.

OFICINAS, CONCOS, LOCALES

Buena parte del patrimonio de Trump se concentra en cuatro edificios, según la revista Forbes, que estudia sus bienes desde hace 33 años. Tres de ellos se encuentran en Manhattan: un edificio de oficinas del que es propietario único en Wall Steet y tres en los que tiene una participación: la Trump Tower y una torre de oficinas vecina en Manhattan. El cuarto edificio está en San Francisco.

Forbes calcula que los cuatro edificios representan unos 1.500 millones de dólares después de descontada la deuda hipotecaria. Eso es el 40% del patrimonio total de Trump, que sería de 3.700 millones. (Trump calcula que su patrimonio es de más de 10.000 millones de dólares y que el valor de su nombre solamente es mucho más alto que el que emplea Forbes para hacer todos estos estimados).

Trump tiene asimismo participación en un hotel de Chicago y en otro en Las Vegas, además del Trump Internacional Hotel de Washington.

CLUBES DE GOLF, TRAJES, SOFÁS Y COLONIAS

Últimamente Trump se ha interesado mucho en los campos de golf, en los que ha invertido su propio dinero. Es una apuesta fuerte, ya que el golf está atrayendo menos gente que antes.

La Trump Organization tiene 17 campos de golf y piensa abrir otros dos en Dubai.

En su informe de mayo Trump dijo que los campos generaron 306 millones de dólares.

Trump produce asimismo trajes, corbatas, gemelos y anteojos, además de una colonia, "Success by Trump". También hay muebles, un agua y vinos marca Trump

El presidente electo ha escrito varios libros que le generaron entre 1 y 5 millones de dólares en los 17 meses previos al informe de sus estado financiero de mayo.

Otras iniciativas no han sido tan exitosas. La Trump Entrepreneur Initiative, como fue rebautizada la Trump University, que ofrece seminarios sobre bienes raíces, reportó ingresos del orden de los 13.000 dólares en ese informe. Después de la elección, Trump dijo que pagaría 25 millones de dólares para resolver tres demandas en las que se afirma que la universidad fue un fraude. El mandatario electo, no obstante, no admitió haber cometido infracción alguna.