Republicanos y demócratas ven en México oportunidad

Funcionarios de ciudades fronterizas de los partidos Republicano y Demócrata afirmaron que los retos que se presentan en el límite entre Estados Unidos y México representan oportunidades que pueden ayudar a que sus economías crezcan.



Al participar en el segundo día de actividades de la Reunión de Alcaldes y Cónsules 2017, que se realiza en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ex alcaldes y asesores de ambos partidos manifestaron que la relación de los dos países es necesaria por el intercambio económico, así como su tradición histórica.



Keith Gardner, jefe de la oficina de Susana Martínez, gobernadora republicana de Nuevo México, aseguro que la relación entre su estado y las entidades fronterizas, como Sonora y Chihuahua, ha repercutido en un incremento considerable en su relación económica.



“Vemos a México como un socio para nuestro éxito, por eso invertimos en la frontera, en infraestructura, es una oportunidad inmediata para tener éxito, desde 2011 nuestras cifras de comercio han representado un alza de 400%”, dijo.



Gardner aseguró México constituye un socio importante y dijo que tener desacuerdos en algunas políticas, no debe ser un motivo que afecte la relación binacional.



“Ambos países tienen problemas reales, por lo que es necesario enfrentarlos juntos”, afirmó.



Marco López, ex alcalde demócrata de Nogales, Arizona, aseguró que en esa ciudad alrededor de 50 mil personas cruzan diariamente la frontera, lo que representa un impacto económico de alrededor de 55% de los ingresos económicos de esa zona, por lo que destacó la necesidad de impulsar la colaboración entre gobiernos.



“En Nogales tenemos a 50 mil personas que cruzan la frontera, y 55% del presupuesto depende de los consumidores de mexicanos. Tiene que haber colaboración, vamos en el mismo barco y, como han dicho, ‘estamos pegados por la cadera’, nadie ha dicho nada más cuerdo”, indicó.



Marco López aseguró que cuando los políticos plantean medidas económicas y sociales se tiene que tomar en cuenta que son estrategias que van a impactar a seres humanos.



Paulo Carreño, subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que estos políticos, a pesar de pertenecer a diferentes partidos, reconocen el valor de la comunidad fronteriza y aprecian el legado y la importancia de México, por lo que están preocupados por el destino de la relación bilateral.