'Veta' Trump a CNN

REDACCIÓN Publicada el

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump ignoró repetidas ocasiones las peticiones de pregunta de un periodista de la cadena CNN.

En su primera rueda de prensa como presidente electo de Estados Unidos, acusó a la cadena CNN de divulgar “noticias falsas” sobre un supuesto <informe de inteligencia que detalla espionaje ruso contra él.

"Tú no, tú no. Tu medio es terrible. Cállate, cállate. No seas maleducado. No te voy a dar el turno de pregunta. Ustedes (divulgan) noticias falsas", dijo Trump ante los reiterados intentos del reportero Jim Acosta de hacerle una pregunta, en la rueda de prensa celebrada en Nueva York.

El periodista Jim Acosta intentaba preguntarle al multimillonario si podía negar categóricamente que ningún miembro de su campaña se había reunido con representantes del gobierno ruso antes de las elecciones del 8 de noviembre, una cuestión que finalmente le hizo otra periodista y que Trump evitó contestar con claridad.

Con información de EFE.