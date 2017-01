Apps que te ayudan a ahorrar gasolina

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

Ante el aumento de precios de gasolina, Waze, la aplicación líder en movilidad, te propone una lista de consejos para que ahorres.



Revisa cuál es la ruta ideal para ti



Evita quedarte atorado en el tránsito. Antes de salir de casa, revisa cuál es el mejor camino para ti. Waze te permite elegir la ruta menos congestionada de acuerdo al tráfico en tiempo real, de esa manera podrás pasar menos tiempo dentro tu automóvil y por lo tanto reducirás tu consumo de gasolina.



Mide mejor tus tiempos



Puedes saber con exactitud en qué momento salir para llegar a tiempo a tu destino, con la función Planned Drives de Waze. Sólo necesitas seleccionar el día y la hora en que debes llegar a tu destino. Waze te indicará el momento ideal para partir según las condiciones de la ruta que hayas elegido. De esa manera podrás economizar tiempo y gasolina.



Revisa tu auto



Llevar tu coche a una revisión general, no sólo hará que tus viajes sean más seguros, sino que también te ayudará a disminuir el consumo de gasolina. El uso de combustible puede aumentar por falta de afinación y por el goteo de la gasolina. Además, si el sistema de enfriamiento no funciona correctamente, el combustible puede consumirse de forma inadecuada.



Revisa la presión de tus neumáticos



Es importante verificar que tus llantas tengan la presión correcta, pues si están bajas de presión puede aumentar el consumo de gasolina. Por el contrario, tener la presión correcta puede disminuir hasta un 2% de rendimiento del combustible en zonas urbanas.



Calcula la gasolina que utilizas



¿Sabías que puedes calcular la gasolina que necesitas para un trayecto? Existen páginas web en las que puedes calcular cuánta gasolina necesitas exactamente para cada viaje. El hacerlo te ayudará a tener un mejor control de tu gasolina y saber exactamente cuánto necesitas y cuánto te costará.



Modera tu velocidad



Conducir a exceso de velocidad gasta mucha gasolina, además de que puede producirte multas, que afectarán tus finanzas al ser un gasto no planeado, por exceder los límites de velocidad. Puedes apoyarte en Waze con su función de Límites de Velocidad, que te alertará si excedes el límite de velocidad desplegando el velocímetro de la app si nota que hay variaciones en la aceleración y desaparece hasta que se estabilice.



Además de ayudarte a no quedar atorado en el tráfico y a elegir las mejores rutas, Waze también puede resultar útil para disminuir tu consumo de gasolina.