Contento con el accionar de Toros

CARLOS CAMPOS

El técnico de Celaya, Ariel López, destacó el funcionamiento de su equipo ante Loros, a pesar de lograr un empate.



Ariel tiene plena confianza en su equipo y sabe que hará que el jugador tenga la responsabilidad en cada partido y reflejarlo en el marcador.



“Estoy bien, lo importante es tener bien a los muchachos, yo los conozco bien, me llevo bien con ellos, tengo una virtud de leer a los jugadores, yo le doy libertad a los muchachos, eso es lo que me deja confianza, cuando les pregunto cómo están, yo confío en ellos, y sé que me hablan con la verdad para cada partido”, comentó.