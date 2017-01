Ashton Kutcher apoya lucha de Portman

EL PAÍS Publicada el

A Ashton Kutcher le pagaron tres veces más que a Natalie Portman en la cinta “Amigos con Derechos”, y así lo hizo saber la actriz en una entrevista que concedió a la revista Marie Claire UK.



Su compañero de reparto no tardó en responder y lo hizo por medio de un mensaje de Twitter: “Muy orgulloso de Natalie y de todas las mujeres que luchan por la igualdad salarial”, escribió.



La respuesta de Kutcher no es de extrañar. Su pareja, la también actriz Mila Kunis, es una de las estrellas que más ha denunciado las desigualdades y el sexismo en Hollywood. En noviembre del año pasado, la coprotagonista de Portman en “El Cisne Negro” reveló que había sufrido amenazas de un productor que le dijo que no volvería a trabajar si no aceptaba posar semidesnuda en la portada de una revista para promocionar una película.