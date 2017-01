FKA Twigs presume su talento para Nike

AGENCIA REFORMA Publicada el

La cantante FKA Twigs fue la directora creativa y la protagonista de la nueva campaña de la marca Nike: “NikeWomen’s Spring Zonal Strengt”.



FKA Twigs convocó a 12 atletas, entre los que se cuenta a Jay Kirton, campeón mundial de karate, para una serie fotos y, además, grabó un video llamado “Do You Believe in More?”, el cual fue filmado en México.



El diseño del clip estuvo a cargo de Matthew Josephs.