Sabrina busca ser líder en la pornografía

La cantante y actriz Sabrina Sabrok abrió su sitio de videos para adultos que se caracterizará por tener contenido exclusivo (producido por ella), con el que busca hacerle competencia a cualquier portal streaming, incluido uno de los portales más grandes la industria porno: “Brazzers”.



“Hay muy poco porno profesional en México y (por eso) quiero entrarle como productora, además de contratar actores profesionales y meterlos en mi empresa, pretendo hacer algo grande para competir con empresas grandes”, declaró Sabrok a El UNIVERSAL, quien dijo que siempre le ha gustado el porno pero nunca se había “animado a actuar”.



La también cantante se encuentra por el momento grabando junto a su marido Alexandro el material que se puede disfrutar pagando una suscripción mensual de 150 dólares (más de 3 mil peso) o anual por mil dólares (poco más de 20 mil pesos).



“He grabado videos de todos los géneros con mi esposo los cuales son videos fuertes”, complementó. “La suscripción se las puse mensual y anual y no la puse barata ya que lo estoy haciendo por gusto, porque no pretendo ser actriz ni nada de eso”.



“Si del porno se hace una buena lana y aparte a mi me gusta mucho, se lo propuse a mi marido y me dijo ‘claro’ y contratamos gente para grabar de manera profesional ya que tenemos también videos amateur”, añadió.



Los usuarios interesados en suscribirse que no cuenten con tarjeta de crédito tienen la opción de realizar depósitos bancarios o acudir a tiendas de conveniencia para poder disfrutar del material de la argentina.



La seguridad de su portal es importante y es por eso que Sabrina ha tomado las medidas necesarias.



“Hemos visto que muchos intentan ingresar con tarjetas falsas o que intentan transar. Tenemos un sistema que detecta esto además de los que quieran bajar los videos o ponerlo en un portal de inmediato lo mando a bajar”, aseguró.



La actriz dijo buscará ir a Hollywood a contratar actores profesionales para así poder ampliar su sitio web y convertirse en un sitio líder de la industria erótica.



“Ahorita sólo pienso hacerlo con mi esposo pero quiero contratar a actores para dirigirlos y hacer vídeos de otras categorías”, detalló la también modelo.



Sabrok aseguró que busca hacer una empresa grande ya que ha tenido contacto con actores de la industria de todo el mundo, por lo que considera dejar de hacer shows en vivo.



“Estoy pensando en dejar los shows ya que uno se arriesga mucho. Sí haré algunos, pero aumentarán de precio”, dijo.



Finalmente, Sabrina detalló cómo será su portal en el futuro…



“Voy a estar actuando con mi marido u otras chicas y subir todo lo que pueda, porque me gusta todo este ambiente, en un futuro abrir una tienda virtual”, además de que la también playmate considera que “El internet es el negocio de ahora”.



DATO



A comparación de otros sitios web, el de la argentina es más caro que Brazzers ya que éste tiene un costo de 119.99 dólares (poco menos de dos mil 700 pesos).