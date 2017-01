Será jurado de Sundance 2017

EL UNIVERSAL Publicada el

El actor mexicano Gael García Bernal formará parte del jurado del Festival de Cine de Sundance 2017, informó el portal “Deadline”.



Además de Gael, Peter Dinklage (Game of Thrones) formará parte del grupo de 19 personas que elegirán a los ganadores en las categorías de cintas dramáticas de Estados Unidos y documental, cine mundial y documental y cortometraje.



Los premios serán entregados el próximo 28 de enero en Park City, Utah, en el festival fundado por Robert Redford, donde se elegirá a lo mejor del cine independiente.



El festival tendrá lugar del 19 al 29 de enero.



También formarán parte del jurado: el cineasta francés, Diego Buñuel, la productora Julie Goldman, el cineasta Robert Greene, la productora Susan Lacy, el actor Larry Wilmore, el director Jody Hill, la cineasta Jacqueline Lyanga, la directora de arte Jeannine Oppewall, la productora Nai An, las actrices Sonia Braga y Athina Rachel Tsangari, la artista Marina Stavenhagen.



El curador Carl Spence, la artista Lynette Wallworth, la diseñadora de vestuario Shirley Kurata, el cineasta David Lowery y el actor Patto Oswalt cierran el grupo del jurado.



Para el Premio Alfred P. Sloan Feature Film fueron designados como jurado: Heather Berlin, Tracy Drain, Nell Greenfieldboyce, Nicole Perlman y Jennifer Phang.



En la competencia, el público también elige algunos premios.



Gael García Bernal acudió a la reciente entrega de los Globos de Oro, pues estaba nominado en la categoría de mejor actor de comedia, por su trabajo en la serie de televisión “Mozart in the Jungle”.