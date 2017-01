¡Zuria ya es mamá!...mira a su bebé

EL UNIVERSAL Publicada el

Mejor manera de celebrar su cumpleaños no podía tener Zuria Vega, quien apenas un día después de haber cumplido 28 años dio a luz a su primer bebé, noticia que compartió en sus redes sociales.



“Mi regalo de cumpleaños, mi regalo de la vida! Te amo hija hermosa. Te amo @AlbertoGuerraR”, escribió feliz la hija de Gonzalo Vega la noche de este miércoles, junto a una foto de su pequeña en el quirófano.



Alberto Guerra también presumió en las redes sociales su nueva paternidad. “Así hay que llegar a este mundo, con una sonrisa en la boca. Me derrito de amor. Lua”, escribió junto con la misma imagen de la bebé.



En menos de una hora, la noticia que posteó Zuria tenía casi 25 mil me gusta en Instagram y una “lluvia” de felicitaciones.



La actriz ha compartido en las redes sociales momentos especiales de su vida, como su boda con el también actor y posteriormente los avances de su embarazo.



La bebé es la segunda hija del actor cubano, quien es padre de una adolescente, Penélope, de una anterior relación, y el primer hijo para Zuria.



Su debut como mamá llegó justo tres meses después de la muerte de su padre, a causa de una enfermedad llamada mielodisplasia.