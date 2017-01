Intercambiaría la plaza por un terreno

SAÚL CASTRO Publicada el

La propietaria de la plaza Lucio Marmolejo, ubicada en el paradero de autobuses sub y urbanos en la calle Alhóndiga, está dispuesta a donarla, siempre y cuando el Municipio también le done un terreno.



La petición de la ciudadana la comentó el regidor José Luis Suárez Araujo ‘Rubí’ a la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, manifestando que “lo que pretende la dueña es hacer un trato con el Ayuntamiento para permutar la placita por un terreno que le pudieran donar”, indicó.



Explicó que la intención de la propietaria es no ocasionar perjuicios a la ciudadania, ya que en la plaza Lucio Mormolejo existe un paradero del tansporte público, por lo que si ella la cierra o limita su propiedad, provocaría un disgusto a los usuarios.