Si no les conviene, que renuncien: regidor

SAÚL CASTRO Publicada el

Si a los concesionarios del transporte público no les conviene el actual costo del pasaje, y si no se da un aumento en en los próximos meses, están en la libertad de renunciar a la concesión del servicio, aseguró el regidor Gabino Carbajo Zúñiga.



“Ellos están cobrando 5 pesos de pasaje; si no puden con ello, si resulta contrario a sus intereses económicos, van a renunciar a la concesión... Entonces convocaremos a otro concesionario”.



El regidor comentó que no hay prisa para subir el costo del pasaje, porque la sociedadestá primero que los concesionarios y “si usted le aumenta, va a tener caos en la ciudad”, apuntó Carbajo.