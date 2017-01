Descarta Gobierno que haya presencia de autodefensas

JULIETA ORTIZ Publicada el

Hasta el momento, el Gobierno local no tiene detectados grupos de autodefensas y se desconoce de donde salen las mantas que aparecieron ayer en la Ciudad, indicó Ricardo Ortiz Gutiérrez, alcalde de Irapuato.

Ayer, aparecieron lonas de color amarillos, las cuales estaban firmadas por “Autodefensas Civiles Irapuato”, una de ellas colocada en el puente peatonal de la avenida Insurgentes, a la altura de la secundaria técnica número 46, mismas fue fueron retiradas por elementos de Policía Municipal.

El Alcalde comentó recibieron el reporte de las mantas, sin embargo no tienen conocimiento de la conformación de este tipo de grupos sociales, y que podría ser una expresión ciudadana.

“Me parece que es una expresión del hartazgo de algunas asociaciones, instituciones o particulares sobre el tema de inseguridad, y ahora lo que nosotros tenemos que hacer y hacia donde van orientadas estas mantas es hacia el delincuente no hacia los Gobiernos”, dijo.

Ortiz Gutiérrez comentó que no pueden evitar que los ciudadanos entren en defensa de su patrimonio, sin embargo la ley la tienen que aplicar el gobierno y no la población, por lo que pidió que si los particulares detectan a los delincuentes, los pongan a disposición de las autoridades correspondientes.

“Que no use la fuerza o no tome la ley en sus manos”, finalizó el primer edil.

Encuentran lonas

Entre 3 y 5 lonas color amarillas, con la leyenda de Autodefensas Civiles Irapuato, fueron colocadas en algunos puentes peatonales de la Ciudad, una de ellas duró hasta el medio día de ayer en el puente que se encuentra a a altura de la técnica 46, elementos de la Policìa Municipal se encargaron de retirarlas.