Intereses ajenos reinan en Comisión, afirma Marco Antonio Rodríguez

El ex árbitro Marco Antonio Rodríguez señaló que la crisis que se vive dentro de la Comisión de Árbitros se debe a que la persona que está al frente de la Comisión, Héctor González Iñárritu, es alguien que no conoce a fondo lo que implica el dirigir un partido de futbol en la cancha.



“Chiquimarco” comentó en un programa de la cadena ESPN que los árbitros viven en una situación incómoda desde hace más de ocho años, cuando se dio un “divorcio” entre la Comisión y la Federación Mexicana de Futbol.



“Es un incidente de ocho años, un divorcio entre los árbitros y la FMF. En su momento, la FMF tuvo la posibilidad de escuchar al gremio arbitral, pero no lo hicieron hasta que algunos silbantes 'de peso' decidieron unirse para tener una verdadera voz”, afirmó el ex árbitro.



La situación que vive la Comisión de Árbitros es de constante lucha, dijo Rodríguez.



“Algunos árbitros sienten que deben luchar contra equipos que se quejan en continuas ocasiones del arbitraje, y esto se evitaría con una persona que realmente conociera lo que es a fondo el arbitraje y peleara por los derechos de los árbitros”.



“Chiquimarco” confirmó que él no se postulará para el puesto que ha dejado vacante Edgardo Codesal como Director del Área Técnica de la Comisión de Árbitros, pero aseveró que un ex árbitro es quien debería estar al frente de los silbantes.