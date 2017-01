Ofrece Novaretti su verdad

REDACCIÓN Publicada el

Luego de que Diego Martín Navaretti fuera suspendido 6 partidos por supuestamente escupir al delantero del Pachuca, Hirving 'El Chuky' Lozano, esta mañana el jugador de la Fiera dio a conocer 'su verdad'.



El defensor central se dijo dolido sobre la sanción, aunque no negó su error.



"La comisión no me cree que no como chicle y ellos me decían que tomaron una decisión porque es lo que vieron", señaló.



El jugador de la fiera juró por su hijo que no come chicle.



"Estamos dando la cara de algo que fue un error, sí lo cometí", aseguró.



Sin embargo, el jugador criticó que lo cataloguen negativamente tras el supuesto escupitajo.



"Lo que no me parece es que me cataloguen que soy mala leche. No soy mal intencionado ni mala leche", dijo.



"Esta es mi verdad y hoy estoy aquí presente".





LA CONFERENCIA