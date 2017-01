Ya se sabe el futuro de Elías

OCTAVIO ZÚÑIGA Publicada el

La directiva del Club León negó que se hayan acercado de Italia a preguntar por Elías Hernández.

El presidente del equipo esmeralda, Jesús Martínez Murguía dijo que sería muy bueno que Elías jugara en la Serie A, sin embargo no hay todavía alguna escuadra que haya preguntado por el michoacano.

“Directamente no ha habido ningún contacto de algún Club italiano, pero ojalá fuera cierto, Elías es un jugador que tiene una gran calidad y no puedo hablar de un tema que no es real y si es en beneficio del jugador y del club que mejor que pudiera jugar en el extranjero, sabemos que tiene las condiciones pero hoy contamos con él para este torneo”.

Por otro lado, la llegada del último refuerzo se ha complicado más, aunque todavía no está totalmente descartado y se buscan opciones también en la MLS, aunque el dirigente esmeralda no quiere compras de pánico.

“Hay una opción de la MLS pero ahí se negocia directamente con la Liga, hay un grupo importante y empiezan a meterse representantes pidiendo algunas cantidades que no se van a pagar, es una realidad, se complica porque piensan que en el futbol mexicano se desembolsan cantidades, algunos lo hacen pero León no lo hará”, explicó.

“No vamos a traer por traer gente, ya aprendimos de esos errores”, finalizó el directivo.