Es León amuleto de la buena suerte

María José, Alejandro Fernández, Ana Gabriel y Los Comediantes son algunos artistas que arrancan sus giras en el Palenque.



Ana Gabriel considera a León como cábala para un año lleno de presentaciones.



“Mi amuleto siempre ha sido León, tengo muchos recuerdos de la ciudad. Estoy muy agradecida con el público y lo único que puedo decir es: ¡Gracias!. Cuando recién inicié vine a un especie de teatro del Pueblo, ese día estaba Don Vicente Fernández en el Palenque y dije: ‘Un día tengo que estar ahí’, dos años después vine con ‘Siempre en Domingo’ y en 1987 volvimos.



“Cómo no estar agradecida con esta ciudad, porque desde que comencé picando piedra me apoyaron. Dos amores y un amante (disco) está dedicado a tres ciudades que me inspiraron: Guadalajara, Monterrey y León, les guardo un gran cariño”, reveló la artista en entrevista pasada.



Después de años de ausencia, Pepe Aguilar volvió a León para presentar oficialmente a sus hijos Angelita y Leonardo.



“Les voy a presentar a la tercera generación aquí en León, no estaban anunciados, pero como me siento en casa les voy a presentar a mis hijos tal como lo hizo mi papá en su momento (dijo durante el show). Mi madre nació en Salamanca así que queremos muchos a los guanajuatenses, desde siempre León es mi amuleto”, comentó en entrevista en 2014.



Edith Márquez, Emmanuel, Los Ángeles Azules, son otros cantantes que han declarado a la ciudad como su favorita. Al igual que Chente, quien decidió que el Palenque de León sería su último show en este tipo de recintos.



El Potrillo arrancará con pie derecho la celebración de 25 años de trayectoria; en distintos momentos ha declarado que cantar en León es como volver a casa.



María José es otra de las consentidas, aunque no se presentará con la dupla de OV7 y Kabah, lo hará con su show en solitario.



En cada entrevista declara que la ciudad es ‘la patadita de la suerte’ para el arranque de un nuevo año.



Los que se estrenarán serán Los Plebes del Rancho y Remy Valenzuela, además del regreso de Aida Cuevas.

¡Recinto listo!

El Centro de Espectáculos de la Feria (CEFEL) está listo para funcionar durante 27 días.



Personal de seguridad, equipo técnico y demás colaboradores de la Empresa Tapatía, trabajaron contra reloj previo a la inauguración de la Feria de León 2017.



Limpieza general, instalación de nuevo equipo de sonido e iluminación, prueba de sonido y detalles en camerinos, fueron de las principales actividades del jueves 12 de enero.



Desde el 16 de diciembre se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento para asegurar la calidad visual y sonora de los conciertos.



Personal entrevistado de Empresa Tapatía, detalló las actividades que se desarrollaron previo al show inaugural con Carlos Rivera.



“Todo lo que es montaje de audio, iluminación, cosas nuevas que se pusieron a la estructura (de luces), más iluminación. Lo primero que hacemos es limpiar, porque con las remodelaciones que hubo al lugar, quedó muy sucio, y lo limpiamos. Se trajeron mobiliario, salas, oficinas”, señaló la fuente consultada por am.



Sobre la prueba de sonido, colaboradores de Empresa Tapatía informaron que la calidad del audio será responsabilidad del ingeniero de cada artista.



“Lo que hicimos fue prender todo, poner música y checar que funcionen las seis pantallas, que las cuatro estructuras de luces prendan bien. Trajimos equipo nuevo, porque cada año cambia. Cada artista trae a su ingeniero, lo que nosotros hacemos es ponerles el sonido y ya ellos ecualizan, cada ingeniero tiene su modo de trabajar, y estamos atentos a lo que pidan, pero el sonido final es responsabilidad de ellos”, enfatizó.



La fonda, cafetería, baños y demás zonas, recibieron mantenimiento y a partir de las 8 de la noche, estarán funcionando para todos los asistentes a la variedad.

Los artistas

ENERO



Viernes 13 Carlos Rivera



Sábado 14 Edith Márquez



Domingo 15 Remmy Valenzuela



Lunes 16 Gilberto Gless



Martes 17 Río Roma



Miércoles 18 Ha*Ash



Jueves 19 Ángeles Azules



Viernes 20-Sábado 21 Pepe Aguilar



Domingo 22 Pancho Barraza



Lunes 23 Los Comediantes



Martes 24 Reik ALEX



Miércoles 25 Aida Cuevas



Jueves 26 OV7/Kabah



Viernes 27 Emmanuel/Mijares



Sábado 28 Paulina Rubio



Domingo 29 CD9/MS



Lunes 30 José María Napoleón



Martes 31 Grupo Duelo

FEBRERO



Miércoles 1 Ana Gabriel



Jueves 2 Gloria Trevi



Viernes 3-Sábado 4



Alejandro Fernández



Domingo 5 Los Plebes del Rancho



Lunes 6 Chuy Lizárraga



Martes 7 María José

Revenden los boletos hasta en 9 mil pesos

Empresa Tapatía hizo un llamado a evitar la reventa, ya que en los últimos días se han ofertado boletos de artistas como Alejandro Fernández hasta en 9 mil pesos.



Según sus datos, estos precios se han ofrecido a través de redes sociales, donde la gente no tiene garantía de la autenticidad de los boletos.



“Para evitar que abusen, se están vendiendo sólo cuatro boletos por persona, y los mismos boletos, son los que anuncian en sus páginas”, dijo un taquillero entrevistado.



Aunque en la página de Tickettap (sitio oficial de Empresa Tapatía) no existan lugares disponibles, la recomendación es acudir personalmente a las taquillas.



“Un día antes de venir, chequé en la página del Palenque y salía que ya no había para la (Banda) MS, así que pregunté en taquillas y aún había para la (zona) Plata, era la única, pero pues ni modo a gastar 900 pesos por cada uno, eso nos pasa por esperarnos al último; lo bueno es que alcancé y no los tuve que comprar en reventa”, comentó Samuel Hernández, comprador de la taquilla de Holiday Inn.



Los revendedores aún merodean las taquillas para captar clientes que adquieran los pases hasta el doble o triple de su precio.



Para la mayoría de los artistas (a excepción de Alejandro Fernández, la Banda MS, Ana Gabriel y Emmanuel y Mijares) hay lugares.



En la página Reventa Segura, se alertó sobre una modalidad de compra en la que los interesados se comunican vía Whatsapp con un presunto revendedor, a quien depositan una cantidad de dinero sin recibir a cambio los tickets.



Las taquillas estarán funcionando de 11 de la mañana y unas horas antes del arranque del espectáculo.