Pide Alcalde a comisión revisar SISPEM

VANIA JARAMILLO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

El presidente municipal Héctor López Santillana prefiere enfocarse en la profesionalización en materia de seguridad, que tener o no las herramientas necesarias.



Esto, al ser cuestionado sobre si considera necesario o no reactivar la plataforma del Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios (SISPEM).



“Hay una definición de la Comisión de Seguridad, cualquier propuesta que haya, que regrese a la Comisión y ahí se analice. Yo me encuentro (al inicio del gobierno) con unas circunstancias, cuestiones que seguiremos a la luz de los análisis”, mencionó.