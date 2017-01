ASTERISCOS

***MALA FAMA



En redes sociales circula un video que pone en evidencia a más de un diputado federal, entre ellos a la guanajuatense, Verónica Agundis.



***IMPROVISADOS



A la sanmiguelense se le incluye en el grupo de legisladores “improvisados”, en el que también se encuentra la actriz y diputada federal Carmen Salinas y Silvana Beltrones, hija del priísta Manlio Fabio Beltrones.



***PRODUCTIVIDAD



En el video se da cuenta de la baja productividad de cada uno de estos diputados, en el caso de Verónica Agundis se señala que sólo ha presentado dos iniciativas.

***TODOS AHORRADORES



Ahora sí, en todos los niveles, hay funcionarios que quieren ahorrar y aplicar medidas de austeridad; aunque queda la pregunta ¿por qué no lo hicieron así desde el principio? Por lo pronto hoy algunos ediles propondrán medidas para ajustar gastos y generar ahorros en el Municipio, esperemos que al final pueda impactar en cada uno de los leoneses.



*NO POPULISMOS



En León, ningún integrante del Ayuntamiento ha dicho que está dispuesto a bajarse el sueldo; de hecho, el alcalde Héctor López Santillana ya descartó esa posibilidad.



*OTRAS OPCIONES



Argumentan que no es que vayan en contra de la decisión del gobernador Miguel Márquez Márquez, de bajarse 16% el sueldo, sino que ningún empleado o funcionario tiene que ganar menos de lo que se le prometió cuando fue contratado o elegido; por lo tanto, las estrategias de ahorro deben buscarse por otro lado.



*EL PAN



Los regidores azules van en fracción, aunque por ahí hay uno que otro inquieto como José Luis Manrique Hernández que trae ideas propias para ahorrar, pero se alineará con sus compañeros para tener propuestas concretas qué analizar y posteriormente votar.



*EL PRI



Hasta ahora no se sabe si uno de los tres ediles propondrá alguna medida de austeridad aunque, bueno, hay que recordar que si quisieran ahorrar no hubiera aceptado la contratación de un asesor y asistente para cada uno (lo cual aprobaron el año pasado) y que también representa una buena cantidad de gasto al erario.



*Y EL VERDE



Sergio Contreras Guerrero, regidor del Partido Verde, ya trae su pergamino de peticiones e iniciativas (como en cada Sesión de Ayuntamiento) pero tampoco quiere ir por los populismos de decir: “Quiten cinco mil pesos de mi sueldo”.



*QUE TODOS PAGUEN



La idea del Edil es que se vayan quitando excesos de la Administración y que servicios como la telefonía sean pagados por cada funcionario, porque vaya que sí les alcanza.

***TRANSPORTE



El incremento a la tarifa del transporte público no acabó con la aprobación de los dos pesos al pago en efectivo y las constantes manifestaciones de los ciudadanos inconformes. Aún falta.



*VIGILANTES



Se espera que hoy el alcalde Héctor López Santillana por fin dé a conocer las reglas y pasos que tendrá la famosa Auditoría Ciudadana al Transporte, en qué consiste y quiénes participarán. También propondrá la creación de un Consejo Consultivo de Movilidad, todo en pro de mejorar el servicio.

***‘¡OLE!’ INSEGURO



Ya están los carteles taurinos de la Feria León 2017 en la plaza de toros La Luz, pero resulta que a alguien se le ocurrió la brillante idea de programar una corrida a las ocho de la noche, sin tomar en cuenta que la plaza se ubica en una colonia con problemas de inseguridad, deficiente alumbrado público y con calles de acceso de terracería.



*PROMESAS



Por cierto que el Presidente Municipal prometió en diciembre de 2015, y así lo hizo público en su visita a España, eliminar la prohibición que impide que los menores de 14 años puedan entrar a las corridas de toros sin problema.



*SÓLO CON AMPARO



Puras promesas de campaña, pues hasta la fecha los menores entran gracias a un amparo que interpuso la empresa Espectáculos Taurinos de México; pero ni el regidor Chuy Vázquez García, que es un gran taurino, ni el Alcalde (también aficionado) han hecho algo al respecto.



*TAXISTAS AUSTEROS



El que está más que agradecido por los permisos para taxis ejecutivos que le dio el Gobierno del Estado es el líder de Línea Dorada, José Luis Guerrero Mendoza. Por eso en cuanto supo que el gobernador Miguel Márquez Márquez se bajó el sueldo y anunció un programa de austeridad, de inmediato dijo que el grupo que representa no subiría las tarifas. ¿Será?

***ESTRENANDO



Los empresarios que integran la asociación civil “Defendamos Nuestro Estadio” recién estrenaron vocero. Se trata de Moisés Gasca, quien en el trienio pasado trabajó en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).



PARA LO QUE VIENE



Ante la posibilidad de que los magistrados le den la razón nuevamente al empresario Roberto Zermeño y a su socio Héctor Gónzalez, este grupo prepara varias estrategias y dicen que es por eso que decidieron buscar el apoyo de un vocero.

***¿TRANSPARENTES?



Si alguien se encuentra a Nemesio Tamayo Yebra, titular de la Unidad de Transparencia de León, sería bueno preguntarle hasta cuándo el Municipio contempla actualizar su página web y poner a disposición de los ciudadanos la información que por ley están obligados a tener disponible.



*OLVIDAN ACTUALIZAR



Y es que hay cierta información, como los gastos de representación y viáticos, que no se actualiza desde el año pasado; y sobre todo ahora que se están aplicando medidas de austeridad en todas las áreas, sería importante conocer cuánto gasta cada funcionario.

Reconocen a psicólogo

El doctor Luis Felipe el Sahili, profesor de la Escuela del Nivel Medio Superior de León (ENMSL) de la Universidad de Guanajuato (UG), recibió un reconocimiento de parte de la Federación Mexicana de Psicología (FMP) por la divulgación teórica de la Psicología.



El catedrático, quien ha publicado más de 25 libros, fue reconocido también por la investigación y construcción de modelos útiles para el desarrollo de esta disciplina.