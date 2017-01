Gente que inspira

MACA ARENA Publicada el

El panorama está feo. Lo sé yo y cada uno de los mexicanos. Está tan gris que me cuesta verle el lado positivo y escribir unas líneas diciendo que la batalla no está perdida, que la lucha depende de nosotros, que hay una esperanza… No hace falta mencionar que llevo media hora contando los parpadeos del cursor a falta de inspiración.



Sin embargo, mi pesimismo tiene un lado opuesto. Hay gente allá fuera que sabe muy bien en dónde está su lucha. Ellos me inspiran día con día y me recuerdan que siempre hay algo que hacer. Siempre hay un lugar dónde ayudar. Siempre hay un cambio que lograr.



Estas son las personas que me inspiran, espero les den unas gotas de optimismo ante tantas injusticias que están sucediendo en nuestras calles:



Pedro Kumamoto y su equipo: Diputado. Este es un grupo de gente que está cambiando el concepto que los mexicanos tenemos por política. Sus propuestas rompen con la comodidad en la que se han instalado algunos dirigentes de nuestro país. Kumamoto es el primer candidato independiente en ganar por una gran mayoría el puesto de diputado. Lo mejor de lo mejor, es que tiene una formación como gestor cultural, cosa que, creo, le ayuda a ver que el trabajo en equipo es la única forma de lograr un cambio en la sociedad.



Lauren Singer: bloguera en pro del medio ambiente. Es estadounidense y tiene en una tasa la basura que ha producido en tres años. Exacto, toda su basura cabe en una tasa. Esta mujer propone una vida de cero desperdicios: pequeñas acciones que logran un gran cambio en el impacto medioambiental. Si todos redujéramos un poco nuestra basura, no importaría tanto que algunos necios renieguen sobre las reformas ambientales o la mera existencia del cambio climático. La conocí por una charla TED y ahora sigo su blog “Trash is for toosers”, intentando poner mi granito de arena.



Pictoline: sitio web. Seguro ya he mencionado esta página antes, pero es que es genial. Soy una fan. Este grupo de creativos se dedican a poner pequeñas notas informativas a manera de cómic o GIF. En un cuadro pequeño comparten datos históricos, explican temas de actualidad con un sentido del humor que me ayuda a digerir algunas situaciones de la vida cotidiana. Y es que, la verdad, ¿qué sería de nosotros sin un poco de humor para enfrentarnos a lo que nos acontece?



Juan Villoro: escritor y periodista mexicano. Creo que es más conocido fuera de nuestras fronteras que dentro. Para variar. Su obra es una recopilación de la cultura mexicana escrita de manera impecable. Sus líneas hacen que te re-enamores de México, sin perder el sentido crítico de nuestra cultura. Vamos, que sabe poner los puntos sobre las íes sin que dejarte un sabor tan amargo. Recomiendo leerle justo después de las noticias u ojear el periódico a manera de bálsamo con tanta noticia desmotivadora.



Procuraré seguir con la lista. Ante tanto acontecimiento hacen falta unas gotas de optimismo. A ver si vamos levantando la esperanza para este 2017.