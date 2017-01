Los tiempos y los cuartos

RICARDO ESPINOSA Publicada el

El escenario de un teatro está flanqueado o delimitado por tres paredes: La del fondo y las de los lados La cuarta pared es imaginaria porque si existiera físicamente pues el público no podría ver la obra. Esta observación nos lleva a reflexionar un poco sobre el cuarto y la cuarta, quiero decir sobre estas dos palabras que son parte y origen de una serie de expresiones muy comunes en nuestro lenguaje cotidiano.



Un cuarto es una habitación, aunque dicho así suena como a un lugar ordinario sin mucho lujo ni espectacularidad, incluso nos recuerda la turbulenta entrada a la pubertad cuando una chica mala te hacía la invitación que era como un reto, aunque para ella no pasaba de ser una propuesta comercial “Vamos al cuarto” te decían y tú sabías que no iban a rezar ni a platicar, sino a hacer o a tratar de hacer otras cositas.



En el futbol americano la hora de juego efectivo se divide en cuatro cuartos, pero como el reloj se hace funcionar solamente el tiempo que dura la jugada, a la mera hora resulta que un cuarto puede durar 30 minutos o más.



La tragedia del Titanic empezó en un cuarto, sí, en el cuarto de máquinas que es el corazón de un barco o de un edificio o de cualquiera otra estructura que funcione con equipo eléctrico o motorizado. En cambio para los cuadrúpedos y las aves el cuarto es cada una de las partes en que (imaginariamente) se divide su cuerpo. Si quiere relea esta última afirmación para que le quede bien claro que también en el caso de las aves se considera su cuerpo dividido en cuatro partes aunque tengan sólo dos patitas.



Un cuarto imprescindible y que debe tener gran disponibilidad en cualquier casa o edificio es el “cuarto de baño” al cual curiosamente en muchas ocasiones aunque se le llame así, no va uno a bañarse sino a otros menesteres que no necesito detallar. Nosotros -los de habla hispana- le asignamos ese nombre inadecuado así como en inglés se le llama “rest room”, cuarto de descanso aunque muchas veces no vamos ahí precisamente a descansar sino a realizar otras actividades más agitadas.



Volviendo al escenario teatral, la palabra cuarto también se usa para describir la posición de un actor. Si está de frente al público está abierto y si está totalmente de espaldas está cerrado, pero también existen las posiciones de “un cuarto” o “tres cuartos” según esté ligeramente abierto o cerrado.



En un sistema monetario generalmente un cuarto equivale lógicamente a la cuarta parte de la unidad, aunque en México cuando hubo “cuartos de peso” le llamábamos peseta. En EE. UU. aun se le llama “a quarter” a una moneda de 25 centavos.



Y a propósito a una habitación que no es sala, recámara, cocina o comedor, en inglés se le llama “living room” y en español a veces se le dice “cuarto de estar”, denominación que me parece algo chistosa, como inconclusa porque es “cuarto de estar” pero me quedo pensando “de estar haciendo ¿qué? Por eso algunos le llaman sala de juegos o cuarto para ver televisión, o le asignan el extravagante nombre de “estudio” aunque no estudie nadie en ella. Finalmente le diré que de todas maneras de ahí surge el nombre de la “estancia” que viene siendo precisamente el “cuarto de estar”.



Consultorio Verbal



PREGUNTA DEL PÚBLICO:



Israel Hernández: Siempre me he jactado de tener buena ortografía, pero hace poco apostamos sobre la manera correcta de escribir la palabra conección ya que la identifico con conectar, pero resulta que no, que es conexión, ¿me podría decir cuál es la palabra correcta?



RESPUESTA:



Siento decirle que perdió la apuesta. Lo correcto es conexión.



AHORA PREGUNTO:



¿Conoce usted el verbo himplar? La pregunta es ¿quién ejecuta habitualmente la acción de ese verbo?



a.- Un globero



b.- Un barítono



c.- Una pantera



d.- Un atleta



RESPUESTA



c.- Himplar es la voz característica de la pantera.

Reflexión para terminar: Ser justo con los que contigo son justos es natural, pero ser justo con los que son injustos es un signo de superioridad. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.

