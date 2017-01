Enardecen vecinos por violación de una niña

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Vecinos de San Mateo Ayecac, en Tepetitla, Tlaxcala, quemaron el vehículo de la directora de un preescolar, según ellos para hacer justicia por la presunta violación de una niña, ocurrida el 3 de enero en los sanitarios de dicha institución.



El padre de la menor señala como responsable al conserje y acusa complicidad de la directora y los docentes.



Comentó que denunció en la PGJE, donde no le han dado respuesta a pesar de que existen evidencias de la violación.



Molestos por la falta de investigación, padres de familia ofrecieron su apoyo para buscar justicia directamente en la escuela.



En consecuencia, un grupo de padres de familia se reunió en el preescolar Mi Patria es Primero, a fin de exigir a la directora una explicación y el cese inmediato del responsable de la limpieza.



Sin embargo, la docente se encerró en su oficina para no recibir a los inconformes, provocando que se enardecieran hasta amenazar con lincharla.



Ante la negativa, los padres de familia arremetieron a pedradas contra el vehículo particular de la directora, para luego quemarlo.



El ánimo de la población subió tanto que la Comisión Estatal de Seguridad envió elementos antimotines que rescataron a la docente en una patrulla.



Según autoridades, se inició un procedimiento administrativo para deslindar responsabilidades ante las acusaciones.