Gasolinazo es parte de reforma: Carstens

Contrario a lo que ha sugerido el Gobierno Federal, el aumento a las gasolinas sí es consecuencia y parte de las reformas aprobadas al inicio de la actual Administración, aseguró Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico).



Durante su participación en el Seminario de Perspectivas Económicas 2017, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), enfatizó que el aumento de los precios de los combustibles (de hasta 24% en algunas regiones del País) se puede considerar como una medida positiva.



“Sobre el precio de la gasolina, a mí me gustaría simplemente reiterar que el Banco de México, y yo en lo particular, lo vemos como una medida adecuada, que es parte de las reformas estructurales planteadas”.



Con lo anterior, el Gobernador reivindicó el aumento de los precios de las gasolinas como un efecto directo de las reformas, que anunciaban desde años su liberalización, y no solamente como consecuencia del aumento internacional del petróleo.



Hacia finales del 2017, los precios podrían mostrar una significativa mejora, siempre y cuando las expectativas de inflación se mantengan bajo control, consideró.



Carstens añadió que el banco central no elevará tasas para contener choques en la oferta, sino que buscará que en el largo plazo los precios mantengan una trayectoria controlada.



Asimismo, aseguró que el impacto del gasolinazo debería ser temporal en la inflación y su efecto se disipará conforme pasen los meses.