‘Quieren generar conflicto y malestar’

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acusó ayer que hay intentos por generar conflicto, encono y malestar entre la población.



Al participar en la reunión privada de embajadores y cónsules en la Cancillería, el funcionario fue cuestionado sobre cómo percibe a la sociedad mexicana más allá de “causas inmediatas y evidentes”.



Sin mencionar las protestas por el gasolinazo, Osorio Chong dijo que “lo que nos está sucediendo” proviene de insatisfacciones, pero también de nuevas formas de comunicarse de los ciudadanos.



“Entendiendo que tenemos esos retos, lo que también creo es que a partir de estas formas de comunicarse hoy en día entre ciudadanos, hay quienes abusan, aprovechan y generan mayor malestar.



“Cuando a veces, incluso, ya no se quiere escuchar razones, cuando ya no se quiere escuchar el porqué de la toma de decisiones y que solamente obedece entonces a quienes quieren generar conflicto y llamar a la desobediencia, quieren aprovecharlo incluso políticamente”, advirtió.



De acuerdo con audios y videos a los que Reforma tuvo acceso, Osorio Chong dijo que ese tipo de actos lastiman a todos como Nación y no convienen a nadie.



“Lo que nos conviene es, sí, señalarlos (los retos), sí exigir, pero también enfrentarlos juntos, en unidad, a lo que ha convocado el Presidente.



“Y no trabajando a partir de generar enconos, conflictos y mayor malestar de lo que se está percibiendo dentro de la sociedad, ése es el tema, ése es nuestro reto”, dijo.



Osorio Chong afirmó que México está en paz, tranquilo y echado para adelante, y exhortó a los diplomáticos a informar que las cosas están en calma y que los retos se enfrentan con gobernabilidad.



En presencia del Canciller Luis Videgaray, también habló sobre el aumento al precio de los los combustibles.



Precisó que el Gobierno dialoga con diferentes sectores para tomar medidas en apoyo a las clases más desprotegidas.



Ante la contingencia derivada del alza de precios a combustibles, apuntó, la Federación ha respaldado a los estados para atender los incidentes ocurridos.



“Iniciamos un 2017 complejo, por decisiones que seguramente aquí les han explicado, decisiones que ha tomado el Presidente Enrique Peña Nieto en favor de nuestro país”, indicó.



En el salón José María Morelos y Pavón de la Cancillería, reconoció que el Gobierno federal debe ser mejor comunicador.



“Tenemos que saber comunicar mejor como Gobierno a la sociedad, tenemos que poder decirle qué se está haciendo.



“A veces hay un gran desconocimiento de lo que se está haciendo desde cualquier orden de gobierno, entonces tenemos que trabajar mucho en el tema para aprovechar estas nuevas herramientas”, dijo Osorio.

...Y planean protestas: Morena lanzó un plan de acción para protestar contra el gasolinazo. Pidió a sus simpatizantes colocar en cada sección electoral una manta de protesta e interponer amparos colectivos contra el aumento.