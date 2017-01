Lo Chantajea Rusia con videos comprometedores

APRO | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El presidente de Estados Unidos Barack Obama y el presidente electo Donald Trump, recibieron la semana pasada un reporte de que Rusia había reunido información personal y comprometedora sobre el magnate.



El documento entregado por jefes de agencias de inteligencia estadounidenses fue presentado como un apéndice del reporte sobre el hackeo ruso durante las elecciones, afirmaron los funcionarios.



Las acusaciones que se presentan en el contenido del texto no se han podido confirmar, pero las agencias de inteligencia consideraron la información tan potencialmente explosiva que decidieron que Obama, Trump y líderes del Congreso necesitaban ser informados sobre ella.



Contenido sexual



Los documentos difundidos por medios como CNN, The New York Times y BuzzFeed, acusan al Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa (FSB) de documentar “actos sexuales perversos” realizados en 2013 por el magnate.



“Según múltiples fuentes informadas, su conducta (de Trump) en Moscú incluyó actos sexuales perversos que han sido compilados/monitoreados por el FSB”, dice la primera página del texto.



La segunda página del documento, en su punto seis, cita a una fuente que presenció actos sexuales perversos del ahora Presidente electo con prostitutas en la suite del Hotel Ritz Carlton, en Moscú.



Además, en su octava página, el informe menciona que Trump buscaba asentarse en Rusia “para usar servicios sexuales extensivos de prostitutas, más que debido a intereses de éxito en los negocios”.



Se defienden



Dicha información, “es un intento de dañar las relaciones bilaterales”, aseguró ayer el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



Según Peskov, la información es “un bulo total” y “un disparate”. Ésta se puede comparar con el presunto intento de Rusia de influir en las elecciones de EU, y “en inglés se llama “pulp fiction” (literatura barata)”.



“Lo triste del asunto es que, de verdad, hay personas que acentúan esta histeria y sudan sangre para apoyar este estado de ‘caza de brujas‘”, se lamentó Peskov, agregando que así es como calificó Donald Trump “esta nueva falsedad”.



Peskov manifestó que el Kremlin no elaboró expedientes comprometedores de nadie, sino que se centró en la construcción de relaciones con socios exteriores de Rusia.



Ayer, Trump desestimó los informes y culpó a las agencias de inteligencia de permitir que la información se filtrara.



“Agencias de inteligencia nunca debieron permitir que esta falsa noticia se filtrara al público. Otro golpe. ¿Estamos viviendo en la Alemania de los nazis?”, escribió en su cuenta de Twitter.



Con otro tuit, Trump respaldó las aseveraciones oficiales de Rusia y señaló que el informe sobre la supuesta carpeta de información fue pagado por sus rivales políticos y es una “completa y total mentira”.



Reiteró que no tiene nada que ver con Rusia, ni con créditos ni negocios, y que este país “nunca ha tratado de usar su influencia sobre mí”.



Según la cadena CNN, las acusaciones están incluidas en una sinopsis de dos páginas que se agregó al reporte de inteligencia sobre la presunta interferencia de Rusia en las elecciones del 8 de noviembre.



Según diversos medios, entre ellos The New York Times y CNN, el documento habla de un constante tráfico de contactos e información entre el equipo de Trump e intermediarios del gobierno de Vládimir Putin.



Aunque no se dio a conocer el contenido exacto de las acusaciones, el material fue recopilado por un ex agente de inteligencia británico cuya información previa ha sido considerada creíble por agencias de espionaje estadunidenses.



(Con información del New York Times y Notimex)