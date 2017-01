Expertos ven riesgo de más pobreza

EL UNIVERSAL | Astrid Rivera / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Especialistas advirtieron que existe el riesgo de que se presente una nueva “oleada de empobrecimiento nacional”, debido al alza de precios tanto de combustibles como de alimentos que harán que el aumento al salario mínimo sea insuficiente, por lo que las autoridades hacendarias deberán contener los precios para no caer en una espiral inflacionaria.



Ricardo Becerra Laguna, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD); Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), y Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, indicaron a EL UNIVERSAL que el incremento a los precios de los combustibles traerá un “impacto negativo” en el bolsillo de la población, en especial de aquella que se encuentra en los límites de la pobreza; sin embargo, destacaron que aún estamos a tiempo para evitar que se afecte el poder adquisitivo de los trabajadores.



Becerra Laguna dijo que el incremento al salario mínimo de 9.6%, que lo situó en 80.04 pesos al día, se aplicó de manera tardía, puesto que antes de que se diera el anuncio del incremento a los precios de las gasolinas se preveía ya este aumento en diversos productos y servicios.



Explicó que alimentos de la canasta básica como el frijol y las legumbres elevaron en diciembre su precio 12% y 9%, respectivamente, por lo que con los aumentos de precios que traerá el alza a los combustibles, el salario mínimo resulta insuficiente.



“El aumento del salario fue una medida tardía, no sólo insuficiente, porque no lo elevó al nivel de la canasta alimentaria, sino que nació muerto prácticamente desde el inicio”, afirmó.



Villarreal destacó que el aumento en los combustibles tendrá un impacto negativo en las familias que se encuentran en los límites de la pobreza, debido a que representan un insumo para trasladar muchos productos, por lo que el efecto del incremento repercutirá en los precios de manera que si una familia antes podía tener acceso a la canasta básica, con el alza no podrá.



“Hay población en riesgo de caer en pobreza, que está en vulnerabilidad por los cambios de precios. Yo creo que hay un universo de población que ronda los 10 millones, pero todavía es pronto para afirmarlo, sería irresponsable decir que esos 10 millones van a caer en pobreza, yo no diría eso”, aclaró.



El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria advirtió que también hay que esperar el comportamiento de las tasas de interés del Banco de México (BM) para ver si se cumple este supuesto.



Gómez Hermosillo señaló que aunque existe el riesgo de una escalada de precios que derive en más pobreza en el país, la sociedad debe exigir que se apliquen medidas para que los precios no se eleven. Consideró que el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar es una respuesta ante las manifestaciones de la sociedad contra el incremento a los precios de las gasolinas.



“La exigencia debe ser que no suceda, en ese sentido valoro la respuesta aunque tardía e insuficiente que se da con el acuerdo, porque muestra que si la sociedad exige se puede avanzar, ahí están algunas medidas para que no haya alza de precios, en lugar de reaccionar en automático de que habrá inflación, no tiene que ser.



“Hay que evitar que pase lo mismo de siempre, no debe haber una ola de empobrecimiento, no debe caer el poder adquisitivo de los trabajadores. No debe darse un efecto inflacionario, y debe haber una serie de medidas de productividad “, expresó.