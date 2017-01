Corredor Industrial

FRANCISCO HORTA | fhorta@am.com.mx Publicada el

¿QUIÉN SE SUMA?



Ayer, en reunión de la plana mayor del Consejo Coordinador Empresarial de León, capitaneado por el empresario Gustavo Guraieb, la información fue basta, pero entre las acciones proactivas y que se pueden realizar de forma inmediata en León, resalta la iniciativa generada por la CICEG de Javier Plascencia Reyes.



Su propuesta es que los industriales agremiados al sector calzado apoyen a sus trabajadores, subsidiando de forma temporal hasta en un 50% del aumento registrado en la tarifa general en el transporte público de León.



El tema fue aceptado al menos entre los miembros del consejo de la CICEG y la idea es que pueda tener eco en la mayor parte de los socios, aunque el propietario de Calzado Elefante aclaró que tampoco pueden obligarlos.



Esperemos que la iniciativa sea replicada en el resto de sectores que representan el organismo empresarial que declaró estar de acuerdo con el aumento del 20% al transporte, pero que serán los primeros en pedir a los transportistas que cumplan con obligaciones como: infraestructura, movilidad, limpieza de sus unidades e instalaciones, así como la eficiencia en el servicio, ¿cómo? Por medio de la creación de un consejo ciudadano de movilidad.

NO MÁS GASOLINAZO



Un punto donde también pidieron apoyo los miembros del Consejo Coordinador Empresarial de León fue en que la gasolina no deberá subir más en los siguientes meses.



Consideran que el gobierno federal cuenta con el margen de maniobra para evitar un golpe mayor al poder adquisitivo de los mexicanos.



Por su parte también están conscientes y se comprometen como gremio a que como organismos empresariales de México, deben impulsar el desarrollo del capital humano y la capacitación de calidad, adquisición de tecnologías, equipamiento y herramientas que favorezcan a la productividad, generación de valor y especialización laboral.



TRÁFICO PESADO



Ayer quedo en el tintero un tema más acerca de Cabify.



La compañía en Guanajuato sigue en el proceso de registro de varios de sus asociados, buscando que la totalidad de ellos cuenten con la verificación solicitada por el Instituto de Movilidad del Estado.



El proceso más difícil de “maniobrar” les ha sido la modificación de los seguros de los vehículos, ya que al no contar con la descripción “Uso: taxi privado / Tipo: Servicio público” en el tipo de póliza, se han rechazado las solicitudes hasta que hagan la modificación correspondiente.



Un punto a considerar es que aunque las pólizas cubran o superen los montos de cobertura establecidos por la normativa, no son válidas para el Instituto de Movilidad, lo que representa una mayor inversión para los asociados de Cabify.



Al haber pocas aseguradoras que brinden este concepto de pólizas se eleva el costo y daña a la propuesta de la economía colaborativa.



MANOS EN LA MASA



No nos sorprenda si a partir de hoy varias tortillerías de la ciudad cambian el costo del kilo de 15 hasta los 17 pesos.



Jaime Borrego Sánchez, presidente, y Catarino Cervantes Zermeño, secretario de la Federación de Productores de Masa y Tortilla de Estado de Guanajuato A.C., antes del mediodía tendrán una reunión con los medios en donde platicarán el calvario que han comenzado a enfrentar ante el alza en la mayor parte de sus insumos, lo que terminará repercutiendo en el precio final del alimento que actualmente se vende entre 13 y 15 pesos el kilo.