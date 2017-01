¿Como iniciar a correr y donde?

ALEJANDRO HERNÁNDEZ Publicada el

Hola amigos y amigas de este prestigioso diario, esperando que se la hayan pasado bien, en compañía de sus seres queridos.



Pues hoy hablaremos de como iniciar a correr y por donde ir a correr; San Francisco del Rincón, y Purísima del Rincón, tienen lugares extraordinarios para iniciar a ejercitarse.



Claro todo, con su respectivo cuidado en algunos lugares puedes ejercitarte, como en las Unidades Deportivas de ambos municipios (próximamente el Polideportivo de Aqua azul), por la ciclo vía que va desde Purísima hasta Jalpa de Cánovas, el libramiento sur, el eco-boulevard hacia León, el parque Mil Azahares, el boulevard Juventino Rosas, el boulevard Las Torres o el del Valle, etc.



Pero para iniciar necesitamos un terreno variado, con sus respectivas precauciones, si piensas correr donde hay circulación vehicular, siempre corre, a contra sentido de los vehículos, para mejor visibilidad hacia los mismos.



¿Cuando deberia correr?



Cuando tu cuerpo y tú disposición te lo exija, así de simple.



Como debo empezar



Haz de cada entrenamiento con la idea de que terminaras fuerte. No importa que tan lejos piensas ir o llegar, comienza lento para calentar y gradualmente sube tu ritmo cardiaco.



¿puedo descansar caminando?



Los recesos caminando son una buena idea para muchos corredores. Permiten que los músculos se relajen y retrasan el vacío en los almacenes de glucógeno, que te permitirá correr más.



¿còmo venzo la fatiga durante



la carrera?



Cuando los esfuerzos se sienten complicados, es muy común tensarse en todos los corredores. Ayuda a tu cuerpo aflojando el ceño, soltando la mandíbula y manteniendo las manos relajadas. Si aún estas luchando aminora el paso.



¿debo de correr todos los dias?



No es recomendable correr a diario. Es importante darle tiempo a tu cuerpo para que se recupere, y así adaptarse al entrenamiento, si intentas adaptarte al entrenamiento. Intenta correr de 3 a 5 días por semana.



PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA QUE INICIES A CORRER.



1era. semana.



Camina 4 minutos rápidamente, camina 1 minuto lento. Por 4 repeticiones para un total de 25 minutos.



2da semana.



Trota 1 minuto, camina 3 minutos lento. Realiza 5 repeticiones, para un total de 20 minutos.



3era. semana



Trota 1 minuto, camina 2 minutos lentamente. Realiza 7 repeticiones, para un total de 21 minutos.



4ta. semana



Trota 2 minutos, camina 3 minutos lento. Por 4 repeticiones para un total de 25 minutos.



5ta. semana



Trota 3 minutos, camina 2 minutos lento. Por 4 repeticiones, para un total de 20 minutos.



6ta. semana



Trota 5 minutos, camina 3 minutos lento. Por 5 repeticiones, para un total de 40 minutos.



7ta semana



Trota 5 minutos, camina 3 minutos lento. Por 8 repeticiones, para un total de 56 minutos.

Y así, amigo corredor o amiga corredora iniciaras posterior, un programa de entrenamiento para designar tu distancia favorita, 5, 10, 21 kilómetros y también un maratón, así que pretextos para no iniciar a ejercitarse, tienes muchos, esperando que tu salud y tu bolsillo no te lo exijan más adelante, actívate.

CORRER, NOS PERMITE VOLAR, SER LIBRES, CRECER COMO



PERSONAS, SER ALEGRES, SER FELICES.

Hasta la próxima