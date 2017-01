Quiere dar su granito de arena

CARLOS CAMPOS Publicada el

El colombiano, expresó que este mes tiene mucha actividad, no jugó ante Colima por cuestión de ritmo, no viajó para trabajar y estar ante Alebrijes.



“Tenemos un mes de muchos partidos, trato de seguir en la senda que llevamos, tratar de hacer respetar nuestra casa que es importante, con la ayuda de Dios seguir marcando y jugando que es lo importante”, dijo.



Sobre su actuación comentó que va en ascenso, no llegó a ritmo, pero que el trabajo se ha hecho de excelente manera para seguir aportando con goles.