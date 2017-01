Comienza la batalla entre Selena y Bella

EL UNIVERSAL Publicada el

Luego de que Selena Gomez sorprendiera en Instagram tras posar semidesnuda, la modelo Bella Hadid no se quiso quedar atrás y compartió una fotografía en la que posa en bodysuit, para lucir su torneado cuerpo.



Mientras la cantante estadounidense aparece posando frente a un espejo cubriéndose únicamente con una toalla, el ángel de Victoria’s Secret posa frente a un espejo y acompaña la foto con el mensaje: “Buenas noches. Amor y luz a todos ustedes. Feliz de estar en casa”.



Entre estas famosas hay algo en común, además de sus sensuales instantáneas, y es el cantante Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, quien fue ex novio de Bella Hadid y hace unos días fue captado muy cariñosa con Selena; según el portal E! online es por este hecho que Hadid ha dejado de seguir en Instagram a la intérprete de "The Heart Wants What It Wants".

Selena Gomez and The Weeknd Making Out (PHOTO GALLERY) https://t.co/jTBlzhPj9d — TMZ (@TMZ) 11 de enero de 2017

¿Quién de las dos te gusta más?