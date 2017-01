Escena de sexo provoca llanto a Sienna Miller

REDACCIÓN Publicada el

Ben Affleck y Sienna Miller rodaron juntos escenas para la cinta “Vivir de Noche”, un drama ambientado en 1920 que cuenta cómo el personaje Joe Coughlin se convierte en un importante gánster de la Costa del Golfo, y que se estrenó en la ciudad este fin de semana.



Después de las grabaciones la actriz se sinceró con los medios y dijo que el momento más duro del rodaje fue una escena de sexo con Affleck que duró nueve horas.



“Me quedé temblando y llorando. Gracias a Dios, Ben y yo somos como hermanos, así que no estábamos incómodos. Hubo un montón de estúpidas risitas. Él es muy profesional. Yo no tanto, pero él sí... Había un guión en el que decía que lo hacíamos en todas partes: en el coche, en el bar, etc. Yo estaba como: ‘¡Eso es todo un día grabando escenas de amor! ¿Cómo podemos hacer eso?’”.