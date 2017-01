AGENCIA REFORMA | STAFF Publicada el

Emma Stone, Natalie Portman, Matthew McConaughey, Andrew Garfield y Felicity Jones son algunas de las 21 celebridades de Hollywood que grabaron la canción "I Will Survive", el himno de Gloria Gaynor contra el dolor y la pena, sólo que esta vez dedicado para Donald Trump, el próximo Presidente de EU.





Dakota Fanning, Amy Adams, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Taraji P. Henson, Michelle Williams, Greta Gerwig y Mahershala Ali también se sumaron a este coro de protesta, que con eso quieren llamar la atención sobre la inminente llegada, el próximo 20 de enero, del magnate a la Casa Blanca.





"Al principio tenía miedo, estaba petrificada. Pensaba que no podría vivir sin ti a mi lado. Pero luego pasé muchas noches pensando en todo lo malo que me hiciste, y me hice más fuerte, y aprendí a vivir sola", dice la canción de Gaynor. "Pero al final, sobreviviré", reza el coro.





Los actores participaron a invitación de la revista de moda estadounidense W Magazine.





"Mientras que la canción ha sido interpretada durante mucho tiempo a través de una consciente lente social, es el tipo de himno que necesitamos más que nunca con la toma de posesión sobre nosotros. Con la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia", señaló la revista en un comunicado.





Alistan marcha





Decenas de actrices y cantantes participarán en la Marcha de Mujeres contra Trump, el primer día del mandato del republicano, el próximo 21 de enero.





América Ferrara, estrella de origen latino, encabeza la convocatoria a la que se han sumado figuras como Patricia Arquette, Cher, Scarlet Johansson, Debra Messing, Julian Moore, Katy Perry y Amy Schumer.





Se prevé que más de 100 mil personas se concentren en Independence Avenue y la Tercera Calle SW, en Washington.





Quieren sus travesuras





La revista para adultos Penthouse ofreció un millón de dólares por un supuesto video sexual de Donald Trump.





Según el portal Buzzfeed, un informe de inteligencia afirma que el gobierno ruso tiene videos de una noche en la que Trump estuvo con prostitutas rusas durante su visita a ese país.





"Nosotros en Penthouse estamos más comprometidos con tener correcta la historia que con tenerla primero. Así que estamos ofreciendo un millón de dólares para conseguir los derechos exclusivos a las grabaciones del Servicio Federal de Seguridad que muestran las travesuras de Trump en un hotel ruso. Después de todo, ver es creer", dijo Kelly Holland, directora ejecutiva de Penthouse Media Group.





Lo apoya Kidman





Quien ya mostró su apoyo al Presidente electo fue la actriz australiana, naturalizada estadounidense, Nicole Kidman.





"Yo sólo digo que ya fue elegido, y nosotros como país debemos de apoyar a quien quiera que se convierta en presidente, porque eso es en lo que se basa un país. Haya sido como haya sido, ya pasó, él está y será el presidente", dijo Kidman a la cadena británica BBC.





Varias figuras del mundo del espectáculo amenazaron con irse de Estados Unidos en caso de que Trump resultara victorioso en la elección.





Bryan Cranston, Miley Cyrus, Lena Dunham, Chelsea Handler, Samuel L. Jackson, Whoopi Goldberg, Neve Campbell, Barbra Streisand, George Lopez, Chloe Sevigny y Amber Rose fueron algunas de las estrellas que prometieron irse.





Sin embargo, hasta ahora ninguna lo ha cumplido, aunque sí se han sumado a las protestas, como Chelsea Handler, quien participará en la Marcha de Mujeres.