Muere el creador de 'El Exorcista'

El escritor William Peter Blatty, mejor conocido por su novela “El exorcista” (1971), falleció en un hospital de Maryland, Estados Unidos, a los 89 años de edad.



Blatty murió ayer jueves 12 de enero, pero la noticia fue dada a conocer hoy por el periódico The Washington Post.



Su esposa Julie Witbrodt informó que la causa de muerte fue una forma de mieloma múltiple.



El director de la película de terror que conmocionó a la audiencia en 1973, William Friedkin, lamentó el fallecimiento del escritor en su cuenta de twitter: “William Peter Blatty, querido amigo y hermano, quién creó ‘El Exorcista’, falleció ayer”, mencionó en su red social.



Blatty nació en Nueva York en Nueva York el 7 de enero de 1928. Fue hijo de padres libaneses que llegaron a américa en un barco de ganado. Su padre abandonó su hogar cuando William tenía apenas tres años.



Estudió Literatura Inglesa en la Universidad George Washington. En los años 50 trabajó como director de relaciones públicas en la Universidad Loyola de Los Ángeles y como Director de Publicidad de la Universidad del Sur de California.



En 1959 escribió su primera novela “¿Cuál camino a la Meca, Jack?” y para promoverla asistió a un concurso de preguntas donde ganó 10 mil dólares, cantidad con la que dejó su trabajo y se dedicó a su oficio literario.



Fue autor de novelas como “La novena configuración”; “Yo, Billy Shakespeare”; “Legión y la Redención”. Sus últimas obras fueron “Crazy” (2010) y “The Exorcist for the 21st Century” (2016).



Recibió reconocimientos como la Medalla de plata Commonwealth de Literatura, el Caballero de Mark Twain y el Premio a la Trayectoria de la Asociación de Escritores de Horror.



Su obra más reconocida, “El exorcista”, narra como una niña de 12 años comienza a tener comportamientos extraños que no pueden ser explicados por medios científicos ni médicos, y es con la intervención de un joven sacerdote que se llega a la conclusión de que sufre una posesión demoníaca.



La adaptación al cine de su obra le valió a Blatty más galardones: ganó los Globos de Oro a mejor guión por “La novena configuración”; y a mejor película y al mejor guión por “El Exorcista”.



En aquella ocasión la cinta de terror protagonizada por Linda Blair le dio a Blatty un Oscar por mejor guión adaptado, ya que él realizó la modificación de su propia novela para que pudiera ser presentada en la pantalla grande.



En esa edición de los premios la película dirigida por Friedkin también ganó el Oscar por mejor sonido.