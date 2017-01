Quiere MT llegar a ser como J Balvin

JUANA CRESPO ARRONA Publicada el

El cantante leonés MT lanzará en febrero su tercer disco “Epopeya”.



Por ahora, el intérprete de música urbana, dio una probadita de su tercer material, con el sencillo “Veneno” que se encuentra disponible en plataformas digitales.



“Con este disco me siento diferente, me ha encantado la diversidad de ritmos y sonidos que he encontrado. ‘Libre’ fue el sencillo que está por llegar a las 200 mil reproducciones, y ‘Veneno’ también gustó mucho. Vienen más canciones bien diferentes, y es un buen comienzo”, dijo en entrevista con am.