Confían en México para realizar inversiones

JULIETA ORTIZ | Irapuato, Gto. Publicada el

Las inversiones japonesas en México son sólidas y permanecerán, ya que para este año se espera la llegada de más proveeduría nipona, señaló Yasuhisa Suzuki, cónsul general de Japón, quien comentó que confían en el desarrollo de este país para ser un fuerte aliado comercial.



Indicó que las amenazas que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a empresas automotrices no representan una afectación para las empresas e inversiones japonesas, que tienen confianza en Guanajuato.



“Por lo que veo no van a afectar tanto, muchos japoneses tienen confianza en Guanajuato y México (...) hasta que él tome oficialmente la Presidencia, toda la palabra es no oficial, entonces mejor no hacer comentario en la palabra que suelta”, destacó.