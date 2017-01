Llama populista plan de austeridad de Miguel Márquez

JULIETA ORTIZ | Irapuato, Gto. Publicada el

Las medidas de austeridad presentadas por el Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, son superficiales y tendrán poco impacto, indicó la Diputada Federal del PRI, Yulma Rocha Aguilar.



La legisladora comentó que dichas medidas son populistas y obligadas por las circunstancias y no por un compromiso real de austeridad con los ciudadanos guanajuatenses,dijo ella ha insistido con un verdadero plan de austeridad y no se lo han aceptado.



“Ha tenido otras oportunidades y circunstancias para presentar medidas de ahorro y así demostrar que tiene un verdadero compromiso con la austeridad, sin embargo no lo ha hecho, es por ello que no le creemos estos anuncios, son superficiales y de poco impacto”.