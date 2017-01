Venta para enamorados

EMMANUEL CHÁVEZ Publicada el

El día de San Valentín se acerca y con él la difícil tarea de ofrecer un buen obsequio ante los diferentes costos que se presentan



Corazones y peluches se observan en el bulevar y hasta el centro de la cuidad. Los tonos rojos y rosas predominan en los comercios, ramos de corazones de plástico y todo tipo de productos que llevan grabadas la frase “I love you so much bb”.



Un comercio utiliza canciones para promocionarse la legendaria canción “Estoy aquí para decirte que te necesito”, de Sakira.