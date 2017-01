Protesta Morena contra gasolinazo

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ Publicada el

Un reducido grupo de simpatizantes de Morena llevaron a cabo una manifestación contra el gasolinazo, afuera de las instalaciones del SAT, en el bulevar Campestre casi esquina con Juan de la Barrera, en el fraccionamiento San Jerónimo, sin que se registraran incidentes.



No hubo coordinación entre sus mismos líderes, pues mientras Enrique de Alba convocó a las 11:30 horas, la ex diputada federal y ex presidenta del PAN estatal en Sinaloa, Alma Alcaraz Hernández, dijo que era a las 12 horas, y sólo se reunieron ocho personas con pancartas y mantas.