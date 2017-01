ASTERISCOS ***ADIÓS A ARRANCADA

***ADIÓS A ARRANCADA



El Centro Histórico de Guanajuato Capital ya no vivirá la tradicional arrancada del Rally México. Ya lo confirmaron los organizadores del evento, aunque aún no el Gobierno del Estado.



***SORPRESA A LA CAPITAL



Del motivo por el que la ceremonia de arranque se traslade a la Ciudad de México no tiene información ni siquiera el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde priísta Édgar Castro. Tienen cara de ¿what?



***NADIE INFORMA



En ese día la Capital tenía una derrama económica de 28 millones de pesos. El gobernador Márquez no dijo ni pío ayer que recorrió la Feria y el secretario de Turismo, Fernando Olivera, anda en España.

***RALLY GUANAJUATO



El Rally Guanajuato Corona 2017 está programado del 9 al 12 de marzo. Desde hace 14 años la arrancada es en el corazón de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad, pero hoy cambiaron los planes. El Comité Organizador quiere llevar ese día #1 a la Ciudad de México para ganar más reflectores y las etapas oficiales del evento se correrán igual por los caminos de Silao, León, Irapuato y Guanajuato.



*MANCERA CON MÁRQUEZ



El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, estuvo este jueves en el Parque Bicentenario de Silao junto con el gobernador Miguel Márquez para homologar programas de verificación vehicular; pero ese día ninguno mencionó una palabra del pacto para llevar el Rally a la capital.



*OFICIO DECEMBRINO



El evento será nuevamente la tercera fecha en el calendario del Campeonato Mundial de Rallies. En el municipio de Guanajuato capital no tienen registro oficial de la noticia, ni tuvieron aviso previo. Reportan que en diciembre pasado recibieron un oficio sobre que faltaba un millón de pesos para solventar los gastos de producción y se buscarían otros apoyos, pero no lo entendieron como condicionante.



*DEL DICHO AL HECHO



El argumento del director del Rally Guanajuato México, Gilles Spitalier, es dar al evento de clase mundial una mayor proyección nacional, y dice que eso convendrá a la entidad porque atraerá más turistas. Pero nadie ha explicado con peras y manzanas, o sea, en dinero, qué gana Guanajuato con eso.



*SIN EXPLICACIONES



Márquez no quiso hablar trasrecorrer tres horas la Feria de León; y el secretario de Turismo, Fernando Olivera, está en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España. Ayer lo que presumió fue una firma de convenio con la Federación Española de Periodistas de Turismo.



***SALIM DA LA CARA



Un grupo se le plantó ayer afuera de su Casa de Enlace Legislativo al diputado federal Miguel Ángel Salim Alle. El motivo era reclamarle por el “gasolinazo” previsto en la Ley de Ingresos de la Federación 2017 que aprobó el Congreso de la Unión. El panista dejó el festejo de su cumpleaños y llegó para atender a las personas del Congreso Nacional Ciudadano que encabeza el abogado Visente Hernández.



*REGALO CUMPLEAÑERO



Le regalaron dos huevos dorados, que representan lo que era Pemex y el valor de la gente que protesta. Les explicó que el PAN pidió bajar el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) para las gasolinas. Al final los huevos le jugaron a su favor pues le dijeron que “él sí tenía para atenderlos”. Y, aunque no era tema, le pidieron que intervenga para que el Alcalde los escuche por el alza al transporte.

***CARTA A TURISMO



El aguerrido dirigente de los comerciantes establecidos de León (Canaco-Servytur), Víctor Román Flores, envió el jueves una carta a la directora de Turismo Municipal, Gloria Magaly Cano, para pedir que les expliqué qué estatus tiene el proyecto de revivir el “Turibús”, pues ellos estaban en la idea que en la Feria de León se comenzaría a promocionar un plan piloto, pero ya les preocupó que no saben nada.



*VUELTA A LA PÁGINA



El líder presumió ayer en sus redes una foto con el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, tomada durante la inauguración de la Feria. “Demos vuelta a la página”, escribió quien acusó a la Policía del cierre de negocios en la psicosis del 5 de enero. Ahora acordaron que trabajarán en implementar estrategias y protocolos de acción ante esos hechos.

***CHAVOS-DIPUTADOS



El presidente de Coparmex León, Jorge Ramírez Hernández, acompañado del sector juvenil del sindicato patronal, se reunió con legisladores locales del PAN encabezados por su coordinador, Éctor Jaime Ramírez Barba. Se les presentaron los avances del Sistema Estatal Anticorrupción cuyo compromiso es que la legislación secundaria para que su implementación quede lista en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

***ENCERRONA CONCAMIN



El jueves se realizó la reunión mensual de la Mesa Directiva de Concamin Nacional en Veracruz. Ahí estuvo el coordinador en el Bajío, Ricardo Alaniz Posada. El tema central fue la instalación de la Contraloría Social Empresarial que tiene como objetivo prevenir la corrupción en materia de compras y contrataciones públicas derivado de un trabajo conjunto entre Gobierno e Iniciativa Privada.



*ATERRIZAR AL BAJÍO



El líder nacional de Concamin, Manuel de la Vega, dijo que corrupción e impunidad son los graves problemas del país y por eso el lanzamiento fue en Veracruz, estado muy golpeado por esta causa. Ahora la tarea de Alaniz es aterrizar el plan acá.

¿Se bajarán el sueldo?

La bancada panista del Congreso del Estado tuvo encerrona privada ayer en Silao para delinear las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público que propondrán a todo el Poder Legislativo.



No adelantaron el plan pero trascendió que una de las acciones es la reducción al ingreso de los 36 legisladores, cuyo tabulador 2016 marca 177 mil 425 pesos mensual brutos y 110 mil 325 pesos netos.



Discutieron sobre una redistribución del presupuesto para promover el desarrollo económico y social.

Foto: Diputados PAN