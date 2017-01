ASTERISCOS *INSTRUCCIÓN AZUL

INSTRUCCIÓN AZUL



El dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade, ya mandó una instrucción directa a los 26 alcaldes azules: la de sumarse con sus medidas al programa de austeridad que presentó el gobernador Márquez.



LEÓN, UN PASITO



El alcalde de León, Héctor López, puso ayer sobre la mesa del Ayuntamiento algunas medidas. Lo que sigue es que ediles las revisen para aterrizar lo importante, que es de ¿cuánto monto estamos hablando?



CONGRESO, LUEGO



El presidente de la Junta del Gobierno en el Congreso, Éctor Jaime Ramírez, también dice que le entran, pero hasta ayer, todavía, no presentan un acuerdo formal sobre los recortes en el Legislativo.

*** HUMBERTO, SALARIO



Al llamado de austeridad a sus alcaldes el Presidente del PAN Guanajuato Humberto Andrade lo acompañó de una medida interna: ordenó que le reduzcan su salario en 8% y el de su secretario general, el irapuatense Alfonso Ruiz Chico, en 5%. Más que el monto que van a ahorrar se trató de mostrar empatía social. El tabulador, que es público, reporta que el primero gana $94 mil 354 netos al mes y el segundo $70 mil.



*LOS AHORROS



En el PAN presentan que su plan de austeridad lo comenzaron desde que entró en funciones el nuevo Comité, en septiembre 2015. Y como muestra se reporta un ahorro el año pasado de 31% en gasto de gasolina, 37% en energía eléctrica y 38% en telefonía celular. Todo el ahorro se destina a capacitación. Además les urge ahorrar para pagar la multotas del INE que heredaron de la anterior dirigencia azul.



*LAS 12 DE HÉCTOR



En el caso de las 12 medidas de austeridad que le presentó el alcalde Héctor López a su Ayuntamiento, siempre son bienvenidas y las comisiones unidades de Gobierno y Hacienda deberán aterrizarlas. Lo que sí es que no deja de llamar la atención la anunciada en el número uno: Que ningún vehículo oficial circule los fines de semana, a excepción de los de áreas como Seguridad, ¿qué eso no debía hacerse siempre?



*SALARIOS, ASESORES



El plan no toca el tema de los salarios en el Ayuntamiento ni el gabinete, se argumenta que son justos. Pero tampoco otras prestaciones que bien pudieran revisarse, por ejemplo los cuatro mil 500 pesos al mes de gasolina para los síndicos y regidores y la inclusión a la nómina de asesores y asistentes del Cabildo.



*CONGRESO, LUEGO



En el Congreso Local ayer se reunió la Junta de Gobierno y también la Comisión Permanente. El panista Éctor Jaime Ramírez presumió la austeridad y transparencia, pero nuevas medidas no dijo. Aclaran que como no son un poder unipersonal deberán revisarlo con sus bancadas, luego llevarlo a la Comisión de Administración (que no tiene fecha para sesionar) y acordarlo todo el Legislativo.



*YULMA VS. MÁRQUEZ



Y para responder al programa de austeridad de Márquez salió ayer la diputada federal fresera, Yulma Rocha, que calificó las medidas como “superficiales, de poco impacto, para salir al paso”. Acusó que el Gobierno de Guanajuato es una agencia de colocaciones para los panistas, y esas plazas no se tocan. Y puso otra vez el dedo sobre los gastos millonarios en las tierras de Toyota y en el programa Escudo.







***ÁNIMOS CALIENTES



Ayer por momentos se calentaron los ánimos en la sesión del Ayuntamiento entre el bloque opositor: Sergio Contreras (PVEM), Salvador Ramírez y Norma López, que pidieron revertir el incremento a la tarifa del transporte, y el bloque panista que, a diferencia de la sesión del 21 de diciembre cuando se votó el incremento, ayer salieron uno por uno en airada defensa de los motivos para esa decisión.



*EL ASESOR



Lo que quedó muy claro es que el acuerdo tarifario no tendrá reversa. Por cierto, entre el público de la sesión estuvo el nuevo asesor en Comunicación del Municipio, Alfredo Anda Páez.



*GRATUIDAD, A DEBATE



Algo bueno dejará el debate, por ejemplo los regidores panistas José Luis Manrique y Ana Esquivel pidieron que sea más accesible la gratuidad para adultos mayores, pero no dijeron cómo. El verde Sergio Contreras planteó que los ahorros en el plan de austeridad sean para subsidiar esa prestación.



*PROTESTA EN LA FERIA



Hoy abre el telón la Feria León con la inauguración oficial. En redes sociales ya hay convocatoria para asistir a manifestar el rechazo por el incremento a las tarifas.







***SALIM CON LORET



El legislador federal del PAN Miguel Ángel Salim Alle, apareció ayer en cadena nacional en un foro-debate en el matutino “Despierta” del canal de las estrellas, con el periodista Carlos Loret de Mola. Participó junto con el senador de Morena Mario Delgado, y el diputado federal del PRI Jorge Estefan Chidiac; hablaron por 28 minutos sobre temas de economía: el dólar, la deuda pública y el ‘gasolinazo’.



*POR BAJAR IEPS



El panista leonés tomó un foro envidiable para cualquier político del terruño. Lo hizo en su calidad de Secretario de la Comisión de Economía en San Lázaro y se centró en la defensa del argumento de la bancada azul de reducir en un 50% el Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS) a la gasolina.



*A DOS FUEGOS



Salim Alle no la tuvo fácil, enfrente tuvo al experimentado diputado tricolor con los argumentos del PRI-Gobierno sobre los factores externos que obligan al incremento a las gasolinas, como es el costo del petróleo y el alza del dólar, y lo riesgoso de mantener subsidios que quiten recursos a inversión social. Y por otro lado Morena que acusa al PAN de ser comparsa del PRI en las reformas estructurales.



*DEBATE POR RECORTES



El empresario y político se sostuvo en que sí a la liberación de los precios de la gasolina pero no a costa de un golpe tan duro a los ciudadanos. Ese debate se puso bueno pues el tricolor le reviró qué digan con ‘peras y manzanas’, y no sólo en generalidades, a qué recortar el gasto público para bajar ese impuesto. Salim Alle sostuvo que sí hay tela para cortar y además habrá recaudación superior a la pronosticada.

