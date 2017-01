Siguen los playoffs

LUIS MIGUEL GUERRERO Publicada el

Seguimos con el análisis de los partidos de postemporada de la NFL, y los divisionales de este fin de semana prometen emociones y calidad.

Seahawks vs. Falcons



Aunque Seattle venció sin problemas a Detroit, el equipo de Dan Quinn no es igual a los Lions. El arsenal de los Falcons no solo se limita al mariscal Matt Ryan: Devonta Freeman y Tevin Coleman son dos runningbacks que ponen a temblar a cualquier defensiva, incluida la de Seattle. Los Falcons, que en temporada regular tuvieron una marca de 11-5 y fueron el segundo mejor ataque de la liga con un promedio de 415.8 yardas, tienen la ventaja de jugar en casa. Aunque se anticipa un encuentro parejo, la balanza parece inclinarse hacia el lado de Atlanta.



Mi favorito: Atlanta, (-5 en los momios)

Texans vs. Patriots



Sin lugar a dudas, este es el juego más disparejo del fin de semana. Como ha ocurrido en los últimos años, los Pats tuvieron una gran temporada regular (14-2), y todo indica que la ofensiva comandada por Tom Brady no tendrá problema para vencer a una defensiva texana que ante los disminuidos Raiders lució bien. No hay que buscarle más, la escuadra de Bill Belichick estará en la final de Conferencia.



Mi favorito: Nueva Inglaterra (-16 en los momios)

Steelers vs. Chiefs



El secreto para Kansas City radica en la defensa, y su coach Andy Reed lo sabe. Los Chiefs fueron la defensiva número 24 en temporada regular promediando 368.5 yardas por juego, y eso ante un ataque como el de Pittsburgh no luce promisorio. Kansas City, que entró como sembrado número 2 aprovechando la debacle de los Raiders, es un equipo balanceado jugando en el “Arrowhead” y podría complicarle el partido a Steelers, que suele bajar su rendimiento fuera de casa.



Mi favorito: Pittsburgh, (1.5 en los momios)

Packers vs. Cowboys



El plato fuerte del fin de semana llega con el enfrentamiento entre el mejor equipo (13-3) de la Conferencia Nacional, contra la escuadra más embalada (7 victorias al hilo). Y aunque Aaron Rodgers no contará con Jordy Nelson, quien salió matratado ante Nueva York, la realidad es que Green Bay se siguió viendo bien sin su receptor. Dallas ha hecho una campaña esplendida, y ha llegado la hora de ver si la fase de postemporada no le pesa a sus revelaciones Prescott y Elliott. La estadística y los momios dan como favorito a los Cowboys, pero es difícil imaginarse a una escuadra en tan buen momento como Green Bay perdiendo este partido.



Mi favorito: Green Bay (4.5 en los momios)