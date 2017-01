Admiten más aumentos de gasolina en febrero

APRO | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció ayer que habrá más gasolinazos en febrero, y pidió “que nadie se aproveche” de las protestas que probablemente habrá.



“Que no haya ya más confrontaciones, eso no le conviene a nadie y que nadie se aproveche de estas circunstancias”, exhortó Osorio.



En breve entrevista sobre cómo el Gobierno afronta el precio político de la decisión de liberar los precios de la gasolina, Osorio Chong recordó que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ha dado explicaciones al respecto y él ha atendido las manifestaciones y que “no se violenten los derechos de otras personas, de terceros”, por el descontento.



-¿Hay algún temor de que en febrero, ya cuando cada quien fije los precios, haya más enfrentamientos como los que se vieron?



-“Espero que no. Digo, es un tema que efectivamente va a rebotar todavía, en la liberación que se ha hecho de los precios (de la gasolina), y que por supuesto lo que estamos tratando es de mitigar a partir de todo lo que se ha venido anunciando por parte del presidente de la República.



“Entonces, espero que no haya ningún tipo, que no haya ya más confrontaciones, eso no le conviene a nadie y que nadie se aproveche de estas circunstancias”.



Osorio eludió responder si el Gobierno Federal ha calculado cuáles podrían ser las consecuencias electorales del gasolinazo.



En cambio, mencionó que la Secretaría de Gobernación se ha dedicado a vigilar las protestas y cuidar que éstas no perjudiquen los derechos de otras personas.



“Nosotros estamos atendiendo el cuidado de la manifestación, de la exigencia de los planteamientos que se hacen, pero sí, lo que estamos cuidando también es que no se violenten los derechos de otras personas, de terceros”, dijo.