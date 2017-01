Alertan por mala negociación de TLC

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

En el afán de mantener vivo el TLC, existe el riesgo de caer en un mal pacto que perjudique a México, alertaron ayer quienes fueran los principales negociadores mexicanos del acuerdo.



Para Jaime Serra Puche, uno de los artífices del pacto hace más de dos décadas, México podría caer en malas decisiones en la negociación y en prácticas negativas, como el establecimiento de cuotas.



“El peor escenario en materia comercial sería que con el afán de continuar con el instrumento que se tiene hoy en día de comercio internacional en América del Norte, aceptáramos medidas que nos llevaran a lo que los economistas llaman un comercio administrado”, dijo.



El también ex secretario de Hacienda aseguró que llegar a un acuerdo de esa índole sería peor, por mucho, que si EU se saliera por completo del TLC. Otro aspecto negativo que enfrenta México es que podría caer en la tentación de responder con represalias las medidas proteccionistas de EU e iniciar así una guerra comercial.



“Lo segundo que me preocupa es que nosotros respondamos con una guerra comercial en donde busquemos un esquema de ojo por ojo, con el que nos estaríamos dando un balazo en el pie”, apuntó.



Jaime Zabludovsky, quien a inicios de los 90 fue el segundo a bordo en la negociación del TLC, mencionó que a la par de la discusión de cualquier acuerdo, México debe seguir trabajando en sus problemas internos, que le restan autoridad moral frente a EU.



Mencionó que entre las amenazas comerciales de Trump hay algunas que carecen de sustento y por lo mismo se debe negociar con eso en mente.



Tal es el caso del arancel de 35% con el que amagó Trump a las empresas que producen en México y exportan a EU, lo cual, dijo va en contra no sólo el TLC, sino también de la Organización Mundial de Comercio.



Para José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, lo mejor que le podría pasar a México en estos momentos de incertidumbre es que Trump tome posesión y se comience a trabajar en temas concretos con la nueva Administración.