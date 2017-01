Consejos de Sener para ahorrar gasolina genera burlas en Twitter

EL UNIVERSAL Publicada el

Un tuit de la Secretaría de Energía (Sener) bajo el hashtag #HablemosDeGasolina, en el que comparte una serie de consejos para ahorrar combustible, ha generado una serie de burlas.



“Para ahorrar combustible en tu auto, busca una ruta sin congestionamiento y lograrás reducir hasta un 35% de #gasolina. #HablemosDeGasolina”, se lee en uno de los mensajes de la dependencia.



Aunque la dependencia no explicó cómo encontrar esas rutas sin congestionamiento, sobre todo en la Ciudad de México.



Para un capitalino promedio, salir de su casa rumbo a la oficina y regresar a descansar implica un promedio de dos horas y media de su día, el equivalente a pasar casi un mes sobre algún transporte.



En ese tiempo, una persona podría ver un mundial de futbol de corrido hasta las semifinales, o recorrer una tercera parte del mundo en globo. Radicar en la capital del país es aprender a vivir en una congestión vial.



Ante el consejo para “amortiguar” el gasolinazo que entró en vigor el pasado 1 de enero, usuarios de redes sociales han escrito mensajes sarcásticos bajo el mismo hashtag #HablemosDeGasolina y #ConsejosdeSener.



El usuario @vampipe escribió: "Sale de tu trabajo a las 12 de la noche, así encontrarás menos tráfico y ahorrarás combustible. Entra también a las 5 am".



Algunos usuarios cuestionario a la Sener si los consejos eran reales o si los habían hackeado.



Aquí otros mensajes de usuarios:



Para ahorrar combustible, busca circular a las 03:00 am, sin congestionamiento y lograrás reducir hasta 40% de #gasolina pic.twitter.com/0ro8WmfkQ0



@SENER_mx TUITAZO!!! pic.twitter.com/n8hPe9tEf1



@SENER_mx son unos genios pero y si mejor proponen ocupar una #Avalancha para no gastar NADA de #gasolina? #HablemosDeGasolina pic.twitter.com/fZOJaMKRVY



@SENER_mx Sí, es que a la gente tonta le encantan los embotellamientos, habiendo tantas avenidas vacías.



Duh! pic.twitter.com/cQu0IKleeq



