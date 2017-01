Denuncian tráfico de gasolina al país

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El diario guatemalteco Prensa Libre publicó que habitantes de la franja fronteriza aledaña al puente Rodolfo Robles, ubicado en la población de Tecún Umán, municipio de Ayutla, San Marcos, aseguran haber visto el paso de balsas que transportan combustibles de Guatemala hacia México.



Fausto Velásquez, gerente de ventas de Uno Pretrol Guatemala, concesionaria de Shell en el país, explicó al rotativo guatemalteco que ante la situación en México debido a los bloqueos de la población, podría ser que, en la frontera, pequeños comerciantes estén aprovechando la situación para obtener un beneficio económico.



Velásquez añadió que no se ha percibido un aumento desmedido de la demanda en las gasolineras ubicadas en esa región fronteriza.



Además, el ejecutivo descartó que se vaya a experimentar un fuerte contrabando hacia México, ya que los precios en ambos mercados son muy similares y no existe incentivo para el trasiego de este producto.



El periódico señala que el contrabando hormiga continúa a través del río y el de mayor cuantía y volumen pasa por los diversos pasos ciegos por donde transitan desde pequeños camiones hasta vehículos pesados.



Conforme a Prensa Libre, en Tecún Umán trabajan aproximadamente unos mil balseros que prestan el servicio de traslado de pasajeros y mercancías entre ambas orillas del río Suchiate, que en esta época es posible atravesar a pie, pues el caudal apenas alcanza de 30 a 50 centímetros de profundidad.



Leche en polvo, chocolates, cerveza, azúcar, bebidas carbonatadas, arroz, papel higiénico, aceite y huevos son algunos productos que encabezan un largo listado que pasan desde el lado mexicano al guatemalteco.



El problema del contrabando no es nuevo, aunque lo que asombra a analistas es que ni autoridades mexicanas ni guatemaltecas toman acciones para erradicarlo y se lleva a cabo a plena luz del día, según el rotativo.