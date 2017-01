Seguritech reprueba las prácticas de espionaje

REDACCIÓN Publicada el

Grupo Seguritech, empresa mexicana de Integración de Tecnología negó en un comunicado que tenga alguna relación con la empresa de Hacking Team, ésta última señalada de realizar espionaje para el Gobernador de Puebla de Rafael Moreno Valle.

El periódico en línea Sin Embargo parafrasea a un artículo titulado “Cyberwarfare for sale”, original del periódico estadounidense The New York Times, mismo que habla sobre las estrategias de espionaje implementadas por el gobierno de Rafael Moreno Valle para favorecer su agenda política.

En un párrafo de la nota antes referida, se menciona a Seguritech Privada S.A. y Picorp de México S.A. de C.V. de tener una supuesta empresa filial israelí de nombre Kabat que infiltró un virus exploit en diversos dispositivos para espiar a actores políticos, económicos y sociales.

Grupo Seguritech aclaró que no tiene ninguna relación con Hacking Team ni con Kabat. El comunicado también desconoce la venta de cualquier software y reprueba las prácticas de espionaje e invasión a la privacidad por parte de sus accionistas, directivos, ejecutivos y colaboradores.

Aquí la carta de Seguritech a Sin Embargo:

Grupo Seguritech Privada aclara que no tiene relación, con Hacking Team y no conocemos las actividades que realizan en el país. Tampoco tenemos relación alguna con la empresa Kabat y no operamos como filial o como su representante en México, ni en ninguna otra parte del mundo. Negamos haber realizado la venta del software exploit al Gobierno de Puebla o a cualquiera otro de nuestros clientes, ya que no contamos con dicha tecnología, ni nos dedicamos a su comercialización. Picorp de México, S.A. de C.V., subsidiaria del Grupo Seguritech Privada celebró un contrato con el Gobierno del Estado de Puebla, cuyo objeto se limitó a la construcción del inmueble que aloja el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública. Dicho contrato no amparó el equipamiento del inmueble, ni venta de ningún tipo de software. Grupo Seguritech Privada, sus accionistas, directivos, ejecutivos y colaboradores reprobamos las prácticas de espionaje e invasión a la privacidad en cualquiera de sus formas.